Crítica de “Perfumes”: El aroma de la realidad ★★★✰✰

Dirección y guión: Grégory Magne. Intérpretes: Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Zelie Rixho. Francia, 2019. Duración: 100 minutos. Comedia dramática.

¡Qué difícil es oler las imágenes! «Perfumes» no es cine sinestésico porque está más centrada en lo narrativo que en lo formal, y porque aquí lo que pesa es la relación entre dos personajes opuestos –una perfumista sociópata (la siempre hierática Emmanuelle Devos) y su chófer (un empático Grégory Montel), un desastre noble y con los pies en la tierra– que están predestinados a entenderse en una versión aromática de la «road movie» clásica. Ambos esencializan una idea del fracaso: ella, en lo sentimental y lo laboral, parece condenada a trabajar en la periferia del arte olfativo después de ser despedida del mundo del perfume «haute couture»; él intenta conseguir la custodia compartida de su hija para cumplir con sus responsabilidades como padre.

Se agradece la modestia de la película, que nunca va más allá de lo que deja entrever su sinopsis. Se agradece que nos enseñen los secretos de una profesión que no siempre tiene que ver con la creación de una fragancia comercializable, sino con el hecho de enmascarar olores desagradables (el aroma como maquillaje de la realidad). Y, también, se agradece que aunque todo apunte a la atracción entre los protagonistas, esta no llegue a cuajar, sin que eso resulte un problema para la película, que solo quiere contar cómo dos personas que, en circunstancias normales, no habrían cruzado una palabra, funcionan como un bálsamo mutuo, como el perfume que da sentido a sus gestos.