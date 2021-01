Más de 430.000 firmas para que Johnny Depp vuelva a ser el capitán Jack Sparrow

Desde que Disney anunció que Johnny Depp no volvería a protagonizar más cintas de “Piratas del Caribe” -y tampoco de “Animales fantásticos”-, sus seguidores revolucionaron las redes sociales. Tras verse envuelto en una polémica al ser denunciado por su ex mujer, Amber Heard, el protagonista de “Eduardo manostijeras” ha visto a su carrera profesional caer en picado. De hecho, hay quienes aseguran que se encuentran en el peor momento de su vida artística, ya que se encuentra en busca y captura de proyectos de bajo presupuesto para obtener algunas ganancias. No obstante, una reacción de miles de seguidores podría traer buenas noticias para Depp.

A través de “Change.org”, una organización constituida legalmente cuyo negocio se basa en la venta de publicidad, peticiones patrocinadas y micromecenazgo, los fans del capitán Jack Sparrow solicitan que el actor vuelva a interpretarlo en la próxima película de la saga de “Piratas del Caribe”.

Depp “ha estado interpretando este papel desde 2003, cuando lo vimos, por primera vez, llegar a Port Royal en su barco con una música épica de fondo”, escriben los autores de la petición. “Por favor, firma esta petición si realmente quieres a Johnny Depp como Capitán de la Perla Negra. Tienen que traerlo de regreso para gobernar los mares, a menos que sea decisión del actor retirarse del papel”, concluyen.

Johnny Depp y Orlando Bloom, en "Piratas del Caribe"

Con esto, poniendo el límite en 500.000 firmas, ya se han superado las 438.000, y subiendo. Una campaña de “rescate” que, según ciertos portales de información, han hecho reconsiderar a Disney su decisión.

Según “Express UK”, un informe asegura que la compañía está reconsiderando traer de vuelta a Depp a la franquicia de los piratas. “Hay muchos rumores de que las peticiones de Change.org han obligado a Disney a reconsiderarlo”, confirma el portal, perteneciente al tabloide “Daily Express”.

Con esto, la compañía ya se encuentra trabajando en la nueva entrega de la saga. Margot Robbie será la nueva protagonista, quien seguirá las aventuras de un personaje femenino con una trama diferente a la película original, según “The Hollywood Reporter”.

Con un total de 5 películas, “Piratas del Caribe” es una de las grandes franquicias del cine: ha recaudado en todo el mundo más de 4.000 millones de dólares.