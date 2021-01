El ocaso de Johnny Depp: en busca de proyectos de bajo presupuesto

En cuestión de pocos meses, la gran mayoría del público ha dejado de ver a Johnny Depp como una estrella del cine, para considerarlo, haga lo que haga, como un irrevocable enemigo. Lo políticamente correcto se ha extendido hasta tal punto que el debate de “¿se debe separar lo artístico con lo personal?” parece no haber tenido otra escapatoria que la de su extinción. El protagonista de “Eduardo manostijeras” lleva un tiempo envuelto en una polémica al ser denunciado por su ex mujer, Amber Heard, por malos tratos. Desde que se supo, la carrera de Depp no ha dejado de caer en picado, de tal manera que el intérprete se encuentra en el peor momento de su vida artística.

Si bien el de “Piratas del Caribe” ganó una batalla, aún está envuelto en la guerra judicial (y mediática), la cual está propiciando que numerosos seguidores le critiquen abiertamente por redes sociales, con las inevitables consecuencias que ello conlleva. Por ello, Depp ha dejado de ser para siempre el icónico Jack Sparrow, así como ha abandonado, mediante mutuo acuerdo con Warner Bros, el papel de Gellert Grindelwald para “Animales Fantásticos 3″.

Por tanto, si el actor está despidiéndose de sus proyectos más consolidados y prometedores, ¿qué ocurrirá con su futuro? Según el experto en Hollywood Daniel Richtman, Depp se siente más que nunca con el agua al cuello, pues actualmente se encuentra -según varios portales de información cinematográfica-, en busca de proyectos de bajo presupuesto que, aunque no compensen su calidad como actor, sí podrán ayudarle a mantenerse con algunas ganancias.

Asimismo, parece no estar solo ante la tormenta, pues amigos del actor como Tim Burton pretenden apoyarlo públicamente, sea a partir de mensajes o de proyectos. Si bien Robert Downey Jr mostró su desacuerdo con las críticas a Depp mediante Twitter, también pretende que intervenga en “Sherlock Holmes 3″. Por su parte, Burton quiere contratar al que es uno de sus actores fetiche para protagonizar el “remake” de “La Familia Addams”.