Autor y director: Alberto Conejero. Intérpretes: José Bustos, Yaiza Marcos, Zaira Montes, José Troncoso, Consuelo Trujillo y Juan Vinuesa. Teatros del Canal (Sala Verde). Hasta el 21 de febrero.

El joven Lázaro se siente opacado, y ninguneado, por su madre, Ana María. Él tiene inquietudes artísticas que ella, una actriz de éxito en España que ha tenido que exiliarse en México con la caída de la República, no toma muy en serio. Lázaro está enamorado una joven con aspiraciones literarias que, poco a poco, caerá rendida ante el amante de Ana María, no tanto por una atracción propiamente sexual o amorosa como por su admiración por lo que él representa, como reputado escritor que es. Por otra parte, Tomás pretende a Manuela, que no le corresponde porque está perdidamente enamorada de Lázaro, de quien es íntimo amigo Tomás.

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que el argumento es lisa y llanamente el de «La gaviota» de Chéjov. Por más que la obra se haya promocionado como una tragicomedia de Alberto Conejero sobre el exilio, lo que el espectador se va a encontrar, en esencia, es «La gaviota». Con todo lo bueno que eso resultará para él.

Y no es que la contextualización de la trama original no funcione en el desierto mexicano con personajes españoles en el exilio, sino que esa circunstancia no resulta sustantiva en el verdadero meollo dramático: ni determina a los personajes ni rige su interacción en una función que ante todo habla de frustraciones, dudas, vanidades y sueños que son atemporales y universales. Es verdad que hay ciertas referencias -incluso en algunos nombres de personajes- a artistas españoles exiliados, pero quedarán veladas para cualquier espectador medio. Por tanto, lo que ha de hacer ese espectador es olvidarse de todo lo que haya leído acerca de esta función y sentarse a disfrutar de una inteligente lectura, y una hermosísima reescritura, de la obra de Chéjov, en la que destacan, dentro de un compacto elenco, Zaira Montes, Consuelo Trujillo y José Troncoso.