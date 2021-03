El doctor Rafael González Díaz es un respetadísimo cirujano de columna avalado por su larga y exitosa trayectoria de más de 20 años, a pesar de su juventud. En 2014, fue considerado uno de los diez cirujanos de Cirugía Ortopédica y Traumatológica más prestigiosos de España por el «Monitor de Reputación Sanitaria». Es, además, el presidente de la Sociedad para el estudio de las Enfermedades del Raquis (GEER) y miembro del consejo de «Best Doctors» como consultor de cirugía de la columna vertebral. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca en 1989 y fue becario de Investigación de FPFPI entre 1989 y 1991. Se doctoró también en Salamanca con «sobresaliente cum laude» y obtuvo el Premio Extraordinario de doctorado en 1993.

Es jefe de la Unidad de Columna del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, donde ejerce su magisterio también el doctor Juan Casado Flórez. Lo he incorporado a esta galería de personajes tan particular porque yo soy un ser humano bípedo gracias a este excelente médico por un accidente que sufrí hace años. Tras pasar en la UCI tres días, me mandaron a casa con una instrucción: «un mes sin moverme, tumbado». Me colocaron un, no sé cómo llamarlo, ¿corsé?, que me convertía más en un guerrero de la fuerza oscura de «La Guerra de las Galaxias» que en un accidentado. La aparición de Rafael, por mediación de la doctora Marta Rubio (mi Ángel de la Guarda), me devolvió a la vida. Cambió el «cosa ese» por un armazón que se adaptaba perfectamente a mi espalda, me mandó moverme con prudencia con él puesto, que debía quitarme solo para ducharme, y, al día siguiente, me fui para la Universidad. Es un tipo sencillo, con sonrisa contagiosa y persona muy de fiar. Entenderán mi admiración por él. Y mi cariño.