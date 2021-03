Lista completa de nominados a los Oscar: Almodóvar se queda fuera, “Mank” y “Nomadland” en cabeza

En el año más complicado de la historia reciente del cine como industria, por culpa de una transformación digital que no se acaba de completar y una pandemia que ha visto como los estudios abandonaban a las salas, los Oscars se contemplan como el primer paso hacia la recuperación de una normalidad que, casualidad o no, tuvo en el triunfo de “Parásitos” el año pasado su último coletazo.

Nick Jonas, Priyanka Chopra y David Ruben (Presidente de la Academia) han sido los encargados de, con bastante menos glamour que en otras ocasiones, hacernos llegar las nominaciones en las 24 categorías. Las opciones para España pasaban por dos caballos muy bien colocados en las apuestas: “La voz humana”, el cortometraje de Pedro Almodóvar con Tilda Swinton como protagonista y “El agente topo”, la película chilena con producción española que podía entrar por Mejor documental o Mejor película extranjera.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LOS OSCARS 2021

Mejor Película

El padre

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Una mujer prometedora

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Dirección

Thomas Vinterberg

David Fincher

Lee Isaac Chung

Chloé Zhao

Emerald Fennell

Mejor Actor

Riz Ahmed

Chadwick Boseman

Anthony Hopkins

Gary Oldman

Steven Yeun

Mejor Actriz

Viola Davis

Andra Day

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

Mejor Actor de reparto

Sacha Baron Cohen

Daniel Kaluuya

Leslie Odom Jr.

Paul Raci

Lakeith Steinfeld

Mejor Actriz de reparto

María Bakalova

Glenn Close

Olivia Colman

Amanda Seyfried

Yuh-Jung Youn

Mejor Guion original

Judas and the Black Messiah

Minari

Una mujer prometedora

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Guion adaptado

Borat: la secuela

El padre

Nomadland

Una noche en Miami...

The White Tiger

Mejor Película extranjera

Another Round

Better Days

Collective

The man Who Sold His Skin

Quo Vaids Aida?

Mejor Película de animación

Soul

Onward

Más allá de la luna

Wolfwalkers

La oveja Shaun: Granjaguedón

Mejor Dirección de Fotografía

Mank

Judas and the Black Messiah

Nomadland

Noticias del gran mundo

El juicio de los 7 de chicago

Mejor Diseño de Producción

El padre

Mank

La madre del Blues

Noticias del gran mundo

Tenet

Mejor Vestuario

Emma

La madre del Blues

Mank

Mulan

Pinocho

Mejores Efectos Especiales

Love and monsters

Cielo de medianoche

Mulan

The one and only ivan

Tenet

Mejor Montaje

El padre

Nomadland

Una mujer prometedora

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Maquillaje y Peluquería

Emma

La madre del Blues

Mank

Una elegía rural

Pinocho

Mejor Sonido

Greyhound

Mank

Noticias del gran mundo

Soul

Sound of Metal

Mejor Banda Sonora Original

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Noticias del Gran Mundo

Soul

Mejor Canción Original para una película

Judas and the Black Messiah

El juicio de los 7 de Chicago

Eurovisión: la película

La vida por delante

Una noche en Miami

Mejor Documental

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Mejor Cortometraje Documental

Colette

A concerto is a conversation

Do not Split

Hunger World

Mejor Cortometraje de Ficción

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

Mejor Cortometraje de Animación

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People