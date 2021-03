Los superhéroes derrotan al tabú de su sexualidad

Desde hace años, la diversidad sexual se ha visto reflejada en las páginas de los cómics. Si bien en el manga estos temas se han tratado de diversas maneras y en multitud de series, en los cómics de superhéroes norteamericanos el tema ha sido tabú durante mucho tiempo. En los 90 se dio a conocer la orientación sexual de Estrella Polar, uno de los componentes del grupo canadiense Alpha Flight, en un momento en el que ayudó a concienciar a los lectores sobre el Sida. Wonder Woman se ha dado a conocer que es bisexual y ha tenido amantes de ambos sexos. Algo parecido a John Constantine, un personaje del universo mágico de DC y que ha coqueteado con hombres y mujeres. Pero quizás los más abiertamente gay son Apollo y Midnighter, miembros de The Authority. Pareja de superhéroes que acabó en matrimonio y que llegaron a adoptar a una niña. Este año, DC Comics, la editorial que publica las aventuras de Batman y Superman, se une a la celebración de la diversidad del colectivo LGBTQIA+, con cómic especial de 80 páginas titulado «DC Pride».

Esta antología que se publicará en junio, presentará diferentes historias cortas protagonizados por personajes abiertamente implicados en las reivindicaciones y visibilidad del colectivo. Batwoman por James Tynion IV y Trung Le Nguyen; Hiedra Venenosa y Harley Quinn por Mariko Tamaki y Amy Reeder; Midnighter, por Steve Orlando y Stephen Byrne; el primer Green Lantern por Sam Johns y Klaus Janson; Aqualad, por Andrew Wheeler y Luciano Vecchio y, finalmente, Renee Montoya por Vita Ayala y Skylar Patridge, serán algunos de los protagonistas de este título reivindicativo.

Para que no quede todo en una acción puntual, a lo largo de junio aparecerán nueve portadas alternativas con temáticas del Orgullo protagonizadas por algunos de los personajes principales de DC. Estas serán las de Batman, Crush & Lobo, Harley Quinn, Nightwing, Superman, Teen Titans Academy, Wonder Girl y Wonder Woman. Estas portadas serán obra de los dibujantes Kris Anka, Jen Bartel, Stephen Byrne, Paulina Ganucheau, Travis G. Moore, David Talaski, Kevin Wada y Yoshi Yoshitani. Desde la llegada a DC Comics, a finales del año pasado, de la Editora Jefe Marie Javins, la editorial se ha esforzado en trabajar para resaltar la diversidad racial y sexual de sus personajes. En estos pocos meses ha visto la luz la confirmación como homosexual del Linterna Verde original Alan Scott o el debut del Batman negro en la saga Future State.