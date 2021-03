Brian May saca a la luz imágenes inéditas de Freddie Mercury

Queen en su conjunto y Freddie Mercury en particular se convirtieron en unas auténticas leyendas de la música. El vocalista, que murió en 1991 a los 45 años, dejó un legado y un estilo únicos para la historia musical, de tal manera que aún hoy se valora como una joya cualquier dato desconocido sobre él. El mito de Mercury es aplaudido a nivel global y su compañero de grupo y de vida, el guitarrista de Queen Brian May, ha decidido ofrecer al público sorpresas sobre el artista. Acorde con su pasión por la fotografía, May ha sacado a la luz imágenes inéditas que le hizo a Mercury a través de su libro “Queen in 3D”.

Freddie Mercury, durante el Magic Tour de Queen en 1986

Las fotografías se han conocido a través del diario británico Express, que se ha encargado de compartir varias de las imágenes más especiales. En ellas se muestran desde las primeras grandes giras de Queen hasta los últimos conciertos de Mercury en 1986, pasando por instantáneas con su novia Mary Austin.

Freddie Mercury con Mary Austin, en 1975

La que aparece con la que también fue su mejor amiga se hizo en 1975, año en que también se fotografió juto al baterista de Queen, Roger Taylor, en el aeropuerto internacional Charles de Gaulle (Francia). Asimismo, May capturó momentos de la banda en suelo japonés, donde también actuaron en el mismo año: “Freddie con muñecos de los cuatro, hechos con cariño”, añadió May como comentario a la imagen.

Otra imagen inédita que compartió May es de 1977, donde se ve a Mercury en un aeropuerto, pero esta vez junto a “una atractiva hélice”. “Mi padre me enseñó a revelar mis propias películas, era una de esas personas que podía dedicarse a cualquier cosa”, explicó May a Express en 2017, cuando publicó “Queen in 3D”.

Ahora, el libro publica una reedición, que contiene unas gafas de efecto 3D, así como imágenes inéditas que aumentarán el cariño del público hacia la leyenda Mercury.

Freddie Mercury, junto a "una atractiva hélice", en 1977