“Siempre hubo luchadoras magníficas y fue un error histórico no dejar que brillaran”

La historia de William Regal (Inglaterra, 1968) es la del propio medio en el que se ha hecho grande y su alargada sombra se ha convertido en una de las más respetadas del negocio de la lucha libre profesional. Después de emigrar a Estados Unidos a principios de los ochenta y convertirse en el referente de los malos malísimos con flema británica, Regal desempeña ahora las labores de director general de NXT, la marca de desarrollo de talentos de WWE y, además, es Jefe de Reclutamiento mundial para la empresa, encargándose de “atar” a los mejores agentes libres del mundo.

Justo antes de que de comienzo la “semana fantástica” de WWE, con un show por semana, dos veladas reservadas para Takeover: Stand & Deliver y otras tantas para el plato fuerte, WrestleMania, el veterano luchador y personalidad del cuadrilátero atiende a LA RAZÓN para hablar sobre la imponente racha de Io Shirai como campeona femenina de NXT, las posibilidades de la nueva generación de luchadoras en el elenco principal de la empresa y el particular Estado de la Nación del “wrestling”, que verá como este fin de semana más de 45.000 aficionados llenarán de nuevo el Raymond James Stadium en Tampa, Florida (hogar de la última Superbowl).

En Takeover: Stand & Deliver, NXT afronta su primera cartelera repartida en dos días con todos los títulos en juego antes de Wrestlemania

-¿Cómo está? ¿Cómo está lidiando con estos tiempos tan extraños para el negocio?

-Después de verlo absolutamente todo en esta industria... sorprendentemente bien. En 38 años casi que llevo cerca del cuadrilátero, he aprendido a ir con todo sean cuales sean las circunstancias. Además, la temporada en la que se acerca Wrestlemania siempre motiva de una manera especial, haciendo que uno coja fuerzas de donde no haya. Y más con este Takeover que durará dos noches, algo que me hace muy feliz porque tendremos la oportunidad de lucir más talento. Es algo que siempre me había preocupado, porque NXT está formado por chicos y chicas que solo quieren una oportunidad. Con pandemia o sin ella, mi intención siempre ha sido y será ofrecer el mejor espectáculo posible y ayudar a todo el mundo.

-Estamos ya en la semana grande de WWE, con un show especial cada día de la semana. ¿Cree que estamos ante el Takeover más especial de la historia de NXT?

-Es complicado. Sí o sí es el más grande, porque nunca nos habían dado dos noches, pero la historia de la marca tiene tantas noches míticas que es complicado poner una encima de las demás. Cuando subes tanto el nivel del producto que ofreces, mucha gente se olvida de la calidad o la da por sentada, entonces esta oportunidad nos permite volver a conectar con los aficionados. No recuerdo un Takeover malo y el peor de ellos seguro que fue seguido por uno increíble. Tenemos tanta confianza en el talento que no creemos, sabemos que será uno de los más especiales.

-Hablemos de la división femenina. Después de unos meses dubitativos, NXT encontró en Io Shirai una de sus campeonas más sólidas. ¿Qué opinión tiene de su largo reinado? ¿Cuáles son sus puntos fuertes como campeona?

, -Es tan fácil como explicar que creo que es de los mejores talentos en lucha libre del mundo, más allá del género. Y punto. Así de simple. Es tan buena y tan resiliente que todo lo que uno le pueda pedir como promotor lo entrega y encima lo dobla. Eso es lo que la hace una gran campeona, porque no tiene puntos débiles. Desde mi punto de vista, que he conocido a muchos “tipos top” del mundillo, me parece también una de las más respetuosas y profesionales con la disciplina. Lo que el aficionado ve es maravilloso, pero detrás de bambalinas siempre tiene buenas palabras para sus compañeros y representa a la empresa de la mejor manera posible allá donde va. No podemos pedirle más y debería ser el patrón oro para todos los que quieran dedicarse a esto.

-En el otro lado de ese combate estarán Raquel González y Dakota Kai, que parecen preparadas para comerse el mundo. ¿La nueva generación de luchadoras podrá, al menos, empatar con el éxito de las Charlotte, Becky Lynch, Bayley o Sasha Banks?

-Sin ninguna duda. Siempre ha habido luchadoras espectaculares, pero nunca las habíamos dejado brillar como se merecían. Y eso es algo que intento remarcar siempre que me entrevistan para los documentales del (WWE) Network, porque ha sido un fallo histórico como promotores. Siempre hubo “wrestlers” femeninas maravillosas, pero no tenían espacio televisivo. Claro, con la “Women’s Revolution” todo se transformó y de repente empezaron a protagonizar los eventos estelares, pero eso es un asunto que tiene que ver más con la exposición que nosotros como empresa les empezábamos a dar que con la propia calidad de las luchadoras, que nunca estuvo en duda. Si al talento que sabes que es bueno le ofreces confianza, probablemente te pagará con la misma moneda.

-¿Hemos salido de ese túnel que opacaba su desempeño sobre el ring?

-Absolutamente. O al menos estamos viendo la luz al final de ese túnel. Todas las mujeres que están ahora mismo en el roster de NXT tienen, al menos, el potencial para volver al evento principal de Wrestlemania en cuanto puedan tener la oportunidad. Esa nueva ola, que sabe que ya es posible romper esas barreras, querrá todavía más y eso solo puede ser bueno para el negocio. No se conformarán con ser las Becky Lynch de su generación, querrán ser aun más relevantes. Encima, las que abrieron el camino siguen aquí y siguen en contacto con las nuevas generaciones, compartiendo su conocimiento. Ya no hay vuelta atrás.

-Antes de terminar, me gustaría preguntarle por la incógnita de Karrion Kross. Es un luchador de aspecto increíble, con un buen personaje, pero que ha tenido muy mala suerte desde su debut y posterior lesión. ¿Veremos a partir de ahora al Karrion Kross definitivo, a su mejor versión?

-Al menos estamos empezando a verlo, en mi opinión. Su llegada fue fulminante, como una explosión, pero la lesión lo paró todo. No se puede tener más mala suerte. Sé exactamente por lo que ha pasado Kross durante este tiempo, porque lo he seguido muy de cerca y le he acompañado en su recuperación. De hecho, creo que un poco de Karrion Kross es más de lo que muchos tienen que ofrecer, por eso me dolió tanto su lesión. Es un tipo que en la misma noche que se rompió ya estaba pensando en volver, envuelto en positividad. A partir de ahora vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, porque si se parece al Kross que yo conozco, es una estrella que triunfará a lo grande.