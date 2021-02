Así fueron las actuaciones de la Superbowl ¿fue mejor The Weeknd o Miley Cyrus?

El artista canadiense The Weeknd brilló durante el descanso de la Super Bowl, la final de fútbol americano de Estados Unidos, con un impactante espectáculo audiovisual que, por primera vez, no se desarrolló desde el campo de juego y que por primera vez en mucho tiempo desarrolló un solo artista. Los insistentes rumores sobre la participación de la española Rosalía, que ha grabado una versión de “Blinding Lights” junto al canadiense, quedaron definitivamente desmentidos. Sin embargo, muchos espectadores del espectáculo se mostraron más emocionados por la interpretación de Miley Cyrus, encargada del show anterior al partido.

Tras los primeros dos tiempos del partido entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers, toda la atención se enfocó en las gradas del Raymond James Stadium, de Tampa (Florida), donde The Weeknd, vestido con una chaqueta roja de lentejuelas sobre un atuendo monocromático en negro, comenzó la presentación con una mezcla de sus principales éxitos.

Después de interpretar segmentos de su primera producción, “House of Balloons”, acompañado de un coro cuyos integrantes llevaban un uniforme de robot postapocalíptico, el artista siguió desde un laberinto de espejos con “Can’t Feel My Face”, “Feel It Coming” y “Save Your Tears”. Luego fue el turno de “Earn It”, el tema de la película “Cincuenta sombras de Grey”, que cantó acompañado de una orquesta en vivo y delante de asientos iluminados de tal forma que daban la sensación de ser edificios que luego se transformaron en la silueta de un cementerio. El artista cerró el espectáculo con “Blinding Lights”, la canción que lo convirtió en el rey de Tik Tok durante los primeros meses de la pandemia. El coste de su espectacular producción ascendió a 7 millones de dólares.

La parte artística del Super Bowl había comenzado horas antes con un concierto de Miley Cyrus en las afueras del estadio, que fue transmitido en vivo por TikTok. La artista interpretó, entre otras canciones, su sencillo “Nothing Breaks Like a Heart”. Además, compartió el escenario con Billy Idol, con el que interpretó “Night Crawling” y “White Wedding”, ante una audiencia de 7.500 trabajadores de salud, algo que fue muy celebrado por las redes. Otro de los grandes momentos protagonizados por Cyrus fueros sus lágrimas mientras interpretaba “Wrecking Ball”.

Los homenajeados, procedentes de distintas partes del país, habían sido invitados sin costo alguno por parte de la National Football League (NFL), como símbolo de su agradecimiento al personal sanitario que ha luchado contra la pandemia de la covid-19.

Estos trabajadores y los 15.000 espectadores admitidos presenciaron la magistral interpretación del himno nacional estadounidense por parte de la cantante afroamericana de soul y R & B Jazmine Sullivan y el cantante de country Eric Church, de raza blanca. Esta combinación pareció ser un paso más en los esfuerzos de la NFL de atender las reclamaciones de sus jugadores y la sociedad estadounidense para que demuestre su rechazo al racismo.