Muere Mike Mitchell, guitarrista de “Louie Louie”

Mike Mitchell, guitarrista de los míticos The Kingsmen y autor de uno de los solos más famosos de todos los tiempos, que grabó para “Louie Louie”, ha muerto a los 77 años. Sin anunciar la causa de la muerte, así lo ha confirmado a “Rolling Stone” Dick Peterson, baterista del grupo: “Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Mike. Era el hombre más amable y generoso del planeta. Mike era uno de los favoritos por su naturaleza cómica y musical”.

Joe Walsh, guitarrista de The Eagles o Ringo Starr & His all Starr band, también ha lamentado la pérdida, explicando que se sabe de memoria todos los solos de Mike y que aprendió a tocar la guitarra gracias a él y al éxito que obtuvo la banda en los 60.

The Kingsmen, banda estadounidense de garage rock que arrasó en la década de 1960, saltaron a la fama internacional de la mano de “Louie Louie”, versión del tema de Richard Berry. Tal fue el éxito que nombraron este tema como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Asimismo, el grupo cosechó otros éxitos en sus primeros años, de la mano de álbumes que editaron entre 1963 y 1966: “In person” (1963), “Volumen II” (1964), “Volume 3″ (1965), “On campus” (1965), “Up and away” (1966) y “15 great hits” (1966).