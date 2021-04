El Cervantes de Málaga suspende repentinamente “El Barbero de Sevilla”: “Estamos perplejos”

Era una de las grandes apuestas del año del Teatro Cervantes de Málaga. La ópera “El barbero de Sevilla” iba a ocupar el espacio entre el 30 de abril hasta el 2 de mayo, configurándose como el plato fuerte de la temporada. De hecho, las expectativas eran mayores teniendo en cuenta que la obra se aplazó como consecuencia de la pandemia. No obstante, esta vez tampoco podrá ser, pues ha sido cancelada de manera repentina y sin dar explicaciones al equipo.

“Teníamos muchas ganas”, explican a LA RAZÓN desde el reparto de la ópera. “Era una obra que teníamos aplazada y muchos de nosotros hemos rechazado otras cuantas cosas por estar aquí. Va a ser algo difícil de compensar”. Todo ocurrió ayer, cuando en plenos ensayos recibieron la inesperada noticia: “Cuando llegamos al teatro nos dijeron que tenían una noticia importante, y nos quedamos bastante perplejos. Seguimos perplejos”.

La ópera en dos actos, de Gioachino Rossini con libreto de Cesare Sterbini, contaba en la dirección de escena Giulio Ciabatti, así como en dirección musical José María Moreno y, en el elenco, nombres como Juan de Dios Mateos, Fabio Capitanucci, Clara Mouriz, Javier Franco, Javier Castañeda y Mónica Campaña, entre otros.

Asimismo, si bien advierte que “no puedo decir nada porque no sabemos nada, no nos han dicho nada exacto”, se intuye desde el equipo que sea “por problemas de aforo”. Según se informa en la página oficial del Teatro, ante las “medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía” que se han tomado por la pandemia, el Cervantes ha limitado “temporalmente su aforo a lo establecido en las mismas”. No obstante, aún con menos personas, las entradas se han vendido. “Y bien vendidas”, aseguran.

Si bien aún no hay una explicación oficial, el Teatro emitirá un comunicado explicando la situación al final de la mañana.