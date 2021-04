Morrissey declara la guerra a los Simpson

«Millennial» ha sido una de tantas palabras que se ponen en boga y que, de la noche a la mañana, y por suerte, se cae de nuestras vidas por su propio peso. Los años, junto a las generaciones Z y Alfa, nos han atropellado. Ya no somos tendencia, aunque, personalmente, nos importe bien poco. No conozco a ningún ochentero que se identifique con semejante tropelía lingüística. Siempre sonó a otros, a aquellos que eran pequeños cuando nos creíamos mayores a los doce o quince. Sin embargo, nuestra generación sí ha sido la de los Simpson; la de llegar de clase y comer con ellos en el televisor; la de comparar todo con Springfield; la de sacar los chascarrillos directamente del ingenio de Matt Groening (y sus traductores al castellano)... pero no la de los «millennials». Será por ello que cuando ahora vemos una información de los Simpson somos carne de «clickbait». El dedo se va solo. No importa la noticia. Se pincha.

Y de tanto titular sale una conclusión, en los últimos tiempos, hay dos tipos de información sobre Homer y compañía: las que hablan de las acertadas predicciones de los Simpson años antes de que suceda en la vida real –que merecería un buen estudio– y las que, en cierta medida, enfangan su universo, aquellas noticias donde lo políticamente correcto intenta doblar el brazo amarillo. Recientemente, Hank Azaria, ya retirado, pedía perdón por poner voz a Apu durante tres décadas. Su interpretación resultó ser ofensiva. Su voz «blanca» era inoportuna para hacer de indio. Así que obligadas disculpas para no sentirse señalado e inmediatamente los Simpson pierden parte de su esencia, de esa caricatura de la sociedad no apta para ofendiditos.

En estas, la última persona alcanzada por el retintín «espringfieldense» ha sido Morrissey. Al cantante británico no le ha hecho ni pizca de gracia su aparición en el último episodio, «Panic on the Streets of Springfield» –en clara alusión a la canción de The Smiths–. El sarcasmo del equipo de Groening ha sido demasiado para el «body» del músico: «”Los Simpson” han degenerado en controversias baratas (...) Cuando un programa cae tan bajo para usar tácticas odiosas, como mostrar al personaje de Morrissey con la barriga colgando de su camisa [cuando nunca se ha visto así en ningún momento de su carrera], hace que uno se pregunte quién es el grupo racista realmente hiriente aquí». Fue la respuesta del líder de The Smiths a Quilloughby, el personaje inspirado en él. Un tipo que encandila a Lisa en su versión ochentera, pero que la espanta en la actualidad, cuando se le presenta con el combo de racista, alcohólico, obeso y antivegano. Un poquito de humor, por favor.