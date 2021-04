Las películas que echará de menos en los Oscar

Son muchas, pero no están todas. Esta noche de los Oscar, marcada por las medidas preventivas del Covid y después de más de un año sin colas en la entrada de los cines, se verán a los directores y también a los principales actores de las películas nominadas, pero el público no tardará en darse cuenta de que hay ausencias notables. Para empezar por lo más inmediato y cercano, muchos han reparado que entre las candidatas a una estatuilla en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción no está “La voz humana”, de Pedro Almodóvar, algo que ya han resaltado muchos. Es una adaptación de un texto de Jean Cocteau que cuenta el sinsabor de una mujer encerrada en casa que contempla las maletas de su pareja, que ha decidido abandonarla. Este proyecto contó con la presencia de una veterana incuestionable: Tilda Swinton. Pero los miembros de la Academia de Hollywood no han considerado suficiente el magisterio del manchego en la dirección ni tampoco la interpretación de la actriz. Asimismo, pese al entusiasmo generado inicialmente con la candidatura de “La Llorona”, la magnífica cinta dirigida por el guatemalteco Jayro Bustamante y su posible entrada en la categoría de Mejor Película Extranjera, no ha logrado un lugar en la lista.

Un fotograma de "La Llorona"

Otro filme que despertó mucho entusiasmo en un principio y que se ha deshinchado paulatinamente fue “Malcolm & Marie”. Cuando se estrenó en plataformas no faltaron opiniones que subrayaron que sería una de las favoritas para este año. El drama cuenta con la presencia de John David Washington, el hijo de Denzel Washington, que también está presente en “Tenet”, de Christopher Nolan, y de la actriz del momento, Zendaya, que de su tímida presencia en las nuevas versiones y gracias a su trabajo en la serie “Euphoria”. Pero Sam Levinson, el director, no ha conseguido que estas dos bazas sean suficientes para entrar entre las favoritas de este año. Su drama romántico, rodada con una fotografía en blanco y negro y una estética que recuerda a los anuncios de colonia, ni siquiera concilió el acuerdo entre los críticos, que, en ocasiones, se han mostrado muy duros con ella.

Un fotograma de "First cow"

También “First Cow” fue una cinta que llegó respaldada por las críticas. Se aseguraba que era uno de los títulos favoritos de este año, pero la realidad es que, a pesar de tantos halagos se han quedado fuera de todas las quinielas. Una decepción para muchos que la consideraban como una de las posibilidades más claras para esta edición. Entre las actrices que no han sido seleccionadas está Jodie Foster. Ella es uno de los principales atractivos de “The Mauritanian”, un filme con un evidente trasfondo político. Foster encarna a una abogada que se empeña en defender a una un hombre encerrado en Guantánamo. La película cuenta también con un secundario como Benedict Cumberbartch, un actor que alcanzó su popularidad en el papel de Sherlock Holmes y que, desde ese momento, participa en interesantes proyectos.