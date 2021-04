El español Sergio López-Rivera gana el Óscar al mejor maquillaje

El español Sergio López-Rivera ganó el Óscar al mejor maquillaje por su trabajo en la película “La madre del blues” en la 93 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Sergio López-Rivera aseguró en la alfombra roja que llegaba “preparado a la ceremonia” pero siente que es una “experiencia surrealista”. “Lo último que se me pasaba por la cabeza era estar aquí cuando rodaba la película”, afirmó a los medios de comunicación acompañado de su marido, quien además celebraba su cumpleaños. “Significa mucho”, añadió.

El cántabro llegó a Los Ángeles (EE.UU.) con 19 años y encadenó diversos trabajos durante varios años hasta dedicarse profesionalmente a la industria audiovisual.

“Me han escrito mucho estos días y eso me ha hecho pensar en el pasado. Es un poco surrealista pensar que estoy en este momento. Es difícil de encajar, pero mi llegada fue la de un chico sin miedo, con unas ganas tremendas de estar aquí. Me busqué la vida como pude, trabajé en una heladería, en una tintorería, he sido chófer... hice de todo”, recordó López-Rivera en una entrevista con Efe días antes de la ceremonia.