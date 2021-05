Crece el boicot contra los Globos de Oro por falta de diversidad, homofobia y sexismo

La guinda del pastel ha llegado cuando la NBC ha decidido y anunciado que no emitirá la gala de los Globos de Oro de 2022. El boicot contra esta entrega de premios continúa creciendo: cada vez son más las amenazas de actores y estudios de la industria de no participar acusándole de corrupción, acoso y falta de diversidad en sus categorías. Todas las críticas van en contra de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), organización formada por 93 miembros y encargada de conceder los galardones cada año.

“Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de transmitir el programa en enero de 2023″, ha informado la cadena de Comcast en un comunicado.

Con este compromiso, se refieren al de garantizar representación de minorías en los premios, así como en el seno de su membresía. Esta ausencia es ha suscitado el rechazo de numerosos personajes y grandes compañías de la industria se nieguen a participar. Por ejemplo, los últimos en sumarse a este boicot han sido Netflix y Amazon. Ambos gigantes no volverán a trabajar con los Globos de Oro hasta que no se produzca un profundo cambio en la organización.

Si bien los miembros del grupo aseguraron que duplicarían su membresía en un plazo de 18 meses para garantizar que las nuevas incorporaciones representaran a minorías, se les acusa de hacer tan solo “cambios superficiales”. Ted Sarandos, CEO de Netflix, anuncia que su empresa ha puesto en “stand by” su relación con esta organización porque “como muchos en nuestra industria, hemos estado esperando el anuncio de cambios con la esperanza de que se reconozcan los problemas que enfrenta la HFPA y proporcione una hoja de ruta clara para el cambio. Los cambios presentados no son suficientes. Todos tenemos trabajo por hacer para crear una industria equitativa e inclusiva. Pero Netflix y muchos de los talentos y creadores con los que trabajamos no pueden ignorar el fracaso colectivo de la HFPA para abordar estos problemas cruciales con urgencia y rigor”.

Por su parte, Amazon anunció, en palabras de la jefa de Amazon Studios, Jennifer Salke, que “no hemos estado trabajando con la HFPA desde que se plantearon estos problemas por primera vez y, como el resto de la industria, estamos esperando una resolución sincera y significativa antes de seguir adelante”. De la misma manera, WarnerMedia se ha unido a estos dos gigantes “hasta que se implementen los cambios”.

Esta última compañía puso en valor la falta de diversidad que existe en el proceso de nominación de los Globos de Oro, así como la existencia de preguntas sexistas, homofóbicas e insensibles en conferencias y eventos. “Nos gustaría que la HFPA implemente un código de conducta específico y obligatorio que incluya tolerancia cero para el contacto físico no deseado con el talento y el personal”, añadió WarnerMedia.

Y no son solo empresas las que han dado un paso hacia atrás, sino también actores internacionales. Es el caso de Scarlett Johansson, que ha celebrado la posición que han tomado estos estudios. Recuerda que, en el pasado, promocionando alguna película, asistir a conferencias de prensa “significaba enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban el acoso sexual. Es la razón exacta por la que yo, durante muchos años, me he negado a participar en sus conferencias”.

Asimismo, Mark Ruffalo fue quien inició la ruptura por parte del gremio de actores: el ganador de un Globo de Oro de 2021 por “La innegable verdad”, proclamó que “es desalentador ver que la HFPA se resiste al cambio que se les pide. Es momento de dar un paso adelante y corregir los errores del pasado. Como reciente ganador de un Globo de Oro, no puedo sentirme orgulloso o feliz”, lamentó.