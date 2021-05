Rosa María Echeverría: «La poesía y la belleza te salvan de todas las desgracias»

E l libro «Las horas del corazón» (Ediciones Vitruvio) es un poemario que ha nacido de los momentos más duros de la pandemia, pero que no se ha dejado doblegar por el pesimismo. Una obra escrita en los solitarios adarves a los que nos recluyó el confinamiento, pero que su autora, Rosa María Echeverría, no ha querido levantar solo sobre la mirada grisácea de esos meses. Para ella, «en la vida existen problemas, pero también soluciones», de ahí que en estos versos haya canalizado impresiones, sentimientos, ideas y reflexiones. Son composiciones que han surgido de la observación, de los paseos, cuando se podía salir a la calle, y de la naturaleza que veía a su alrededor. Y es que, para la autora, «la belleza y las tormentas» están «unidas en el espacio interior».

–¿Cuáles son las horas del corazón?

–Las más increíbles. Todo empezó con el confinamiento al que nos abocó la crisis. Estoy en el País Vasco, y aquí han sido muy rígidos. No podías poner un pie en la acera. Invertí todas las horas en escribir. En esos momentos, la belleza y la poesía te salvaban de todas las desgracias. Así es como inicié este poemario. Cuando puse el punto final, ya eran las horas del corazón porque fueron muchas con él en la mano, buscando la belleza de la vida, que está por todas partes. Existen muchas sombras, pero también hay luz en la vida. Yo he perseguido la luz a través de la poesía. Y me ha ayudado mucho. De este modo sobreviví a esta experiencia tan emocionante.

–Fueron momentos duros...

–Estamos presenciando situaciones muy difíciles a través de los problemas de las personas que se han visto afectadas por la enfermedad. En mi entorno inmediato no las hay, pero sí tengo amigos y mucha gente que se ha visto afectada. Esto ha generado un ambiente difícil, lleno de nubes oscuras. Pero gracias a la poesía también tienes acceso a la belleza y al sentido de la vida.

–El poema «La libertad y el grito del amor» es un canto a superar las adversidades.

–Este poemario ha surgido de las experiencias vitales más profundas. El tema de la libertad es esencial, una necesidad de las personas. Los hombres necesitan sentirse y ser libres. Lo que queda reflejado en el libro. Diversos poemas tratan este asunto. En el confinamiento se han conocido situaciones extremadamente duras y todos hemos aprendido mucho. Creo que ahora valoramos mejor qué es lo relevante y apreciamos más la amistad, la solidaridad humana y la necesidad de los encuentros con los demás. Es lo que antes nos ha faltado.

–Ahora necesitamos más humanidad.

–Estamos en unas circunstancias muy especiales. El hombre está inmerso en el mundo digital, sometido a trabajos informáticos, y a veces estos asuntos nos obligan a dejar de lado lo que realmente es fundamental. Ahí es cuando se descubre por qué son esenciales los valores humanos. La necesidad que tenemos de la luz, la nostalgia del contacto, el amor... Asuntos que a veces no te das cuenta del verdadero papel que juegan entre nosotros porque estás demasiado ocupado en la vida diaria y no los aprecias, y, en cambio, se reflejan en la poesía. Son básicos para el hombre.

–Se nota cierto desacuerdo con las causas que son inútiles.

–Hay un lenguaje que se revela en los poemas. En ellos surge la problemática del hombre y el impulso que tenemos de perseguir la verdad objetiva, la propia verdad interior. La poesía ayuda muchísimo a eso. Por eso, tendría que estar más presente en los sistemas educativos para los niños y adolescentes, porque les resultaría muy útil e impulsaría a canalizar mejor sus emociones. Estoy segura de que hay muchas personas que pueden expresarse de una manera poética, pero necesitan que alguien les enseñe. La poesía proporciona un sosiego enorme. Sería bueno que se fomentara en los colegios. Pero me parece que ahora mismo son las carreras técnicas, las ingenierías, las que prevalecen sobre el mundo interior, el del sentimiento y del amor.

–Y considera que es necesaria esa formación.

–Estamos en una coyuntura compleja. El hombre necesita formación en valores humanos y, en estos momentos, precisamente, se nota mucho más lo que significan para que las personas puedan desarrollar su propio espíritu. La poesía es un camino importante para ahondar en el yo interior. Cuántas personas no han leído nada ni descubierto estos espacios que son fundamentales para su desarrollo...