Sigue adelante el proceso para declarar Bien de Interés Cultural el supuesto Caravaggio

Sigue hacia adelante la protección de Bien de Interés Cultural (BIC) sobre el «Ecce Homo» que en abril se quiso ofrecer en subasta por 1.500 euros después de que ayer se reunieran la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y expertos procedentes del Museo del Prado, cuyos representantes pudieron examinar por primera vez este último martes la pieza en persona. De hecho, según ha podido saber este diario, parece que, de momento, existe bastante consenso para definir esta pieza como «atribuible» a Caravaggio, que no es igual que darlo por atribuido, conclusión para la que todavía faltan dar muchos pasos, ahondar en algunas pruebas técnicas y someterlo a distintas pruebas, aunque parecer ser que cada vez quedan menos dudas. De momento este lienzo continúa gozando de todas las garantías y la protección apropiada para evitar que salga al extranjero, como ya pasó con anterioridad con otra tela de este pintor, un recuerdo que todavía muchos tienen presente y que ha animado en esta ocasión a que todas las partes implicadas actúen de mutuo consenso y decisión.

Gran valor artístico

Todavía se seguirá recopilando información, opiniones, alegaciones y diversos informes antes de que se apruebe como BIC de manera definitiva, algo para lo que existe un plazo máximo de nueve meses desde que se abrió este expediente, aunque se considera que en mucho menos tiempo, quizá un mes o dos, se apruebe de manera definitiva. Hasta ahora, las personas involucradas en su estudio están convencidas de antemano de que se trata de un lienzo de un enorme valor artístico. Aunque no hubiera salido de la mano de Caravaggio, esta pintura cuenta con suficientes elementos creativos intrínsecos para que se tenga en cuenta y concederle esta calificación. Después de varias semanas de información continua, ahora es cuando parece ser que todas las piezas de este puzle comienzan a encajar. Las pruebas documentales, uno de los pilares esenciales para determinar la atribución de una obra a un pintor, parece que se acumulan sobre la mesa, y las características estilísticas, como los rostros, los escorzos y algunos rasgos visibles en las pinceladas, alientan el optimismo en muchos y asientan cada vez con mayor firmeza que detrás de este lienzo está el talento del maestro italiano.

En lo que también parece existir cierto consenso es que la tela necesita una limpieza, que cuenta con repintes no demasiado afortunados y que su conservación no es precisamente la más óptima. A pesar de eso, parece que la huella del pintor, sea Caravaggio o no, permanece con fuerza sobre ella. Todavía no existe una fecha concreta para que el cuadro sea analizado bajo el prisma de unas pruebas científicas que despejen definitivamente todas las dudas.