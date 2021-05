Crítica de “Vivir sin nosotros”: pasar página ★★☆☆☆

Dirección y guion: David Färdmer. Intérpretes: Björn Elgerd, Jonathan Andersson, Micki Stoltt. Suecia, 2020, 104 min. Drama.

“Vivir sin nosotros” empieza con una ruptura de pareja. En esa escena, en la cama, se percibe el que será uno de los problemas más graves de la película: no es que estos amantes no puedan comunicarse entre sí, es que no pueden comunicarse con el espectador. En un filme sobre el desamor es fundamental crear empatía con el estrés post-traumático de la separación, y para ello tenemos que conocer a los personajes, entender qué es lo que tenía de tóxico su relación, por qué se habían amado y por qué habían dejado de amarse. Entre los frecuentes encuentros casuales de Adrian y Hamprus en Gotemburgo sus silencios, sus evasivas, sus reproches, sus caras de acelga, no transmiten un pasado juntos. La pasión y el afecto son exigencias del guion, se dicen pero no se notan.

Por mucho que David Färdmar haya rodado el film cronológicamente para captar cómo el paso del tiempo elabora la sintomatología de la ruptura -la negación, el consuelo mutuo, la ira contenida y después desatada, los intentos por rehacer tu vida, la súbita conciencia de que el amor queda pero el futuro estira del hilo- es difícil que Adrian y Hamprus no susciten nada más que un mortecino desapego. Tal vez el quid de la cuestión sea que la película nació como un corto, y no ha sabido superar las limitaciones dramáticas de ese formato. Parece que las preocupaciones de las parejas gay -el sida, ser padres o no serlo, la falta de compromiso, la promiscuidad y el sexo casual- están apuntadas, pero no calan ni en la trama ni en los personajes, como si fueran materias que Färdmar tuviera que aprobar justito para que sus protagonistas aprendan a pasar página.