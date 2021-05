Kevin Spacey vuelve al cine: protagonizará una película sobre pedofilia

A finales de 2017, la carrera de Kevin Spacey se derrumbó tras las múltiples acusaciones de abuso sexual que recibió el actor. Si bien el intérprete ya había cosechado numerosos éxitos durante su trayectoria profesional, podríamos decir que en aquella época gozaba de su mayor esplendor. No obstante, un aluvión de demandas recayeron sobre Spacey, haciéndole caer en desgracia hasta el punto que, desde entonces, no ha participado en ningún proyecto. Aún estando saboreando entonces la gran repercusión que obtuvo la serie que protagonizó con Netflix, “House of cards”, la plataforma despidió a Spacey rápidamente, así como Ridley Scott decidió reemplazarle por Christopher Plummer para la película “Todo el dinero del mundo”. Una serie de decisiones que surgieron como respuesta a las polémicas y graves acusaciones de abuso que recibió el actor por parte, primero, de Anthony Rapp y, más tarde, de muchos otros. Por tanto, ha estado sin trabajar, con Hollywood haciéndole el vacío con su fama por los suelos, hasta ahora, pues, según confirma “Variety”, Spacey vuelve al cine.

El ganador del Oscar por “American beauty” y “Sospechosos habituales” acaba con su “mala racha” de la mano del director y actor italiano Franco Nero, que le ha elegido para uno de los papeles de su próxima película: “L’uomo che disegnò Dio” (”El hombre que diseñó a Dios”). Según avanza la citada revista, el actor compartirá cartel con Vanessa Redgrave y rodarán en Italia. No obstante, no será el cabeza de reparto, sino que tendrá un papel secundario y, además, ciertamente irónico: Spacey interpretará a un policía detective que investiga el caso de un hombre (interpretado por Nero) “acusado injustamente de pedofilia”, informa “The Guardian”. “Estoy muy feliz de que Kevin haya aceptado participar en mi película”, dijo Nero a ABC News. “Lo considero un gran actor y no veo la hora de empezar la película”.

Tras la acusación de Rapp contra Spacey, se unieron numerosos hombres a las acusaciones, estando al menos 20 de ellos vinculados al Old Vic, teatro londinense donde ejerció como director artístico. Si bien algunas denuncias fueron archivadas, el actor continúa siendo investigado por parte de la Scotland Yard y la policía de Los Ángeles, así como tiene un juicio pendiente.

Una ola de demandas que, se creía, supusieron el final de la carrera del actor, aunque ahora, casi 4 años después, vuelve a ver la luz gracias al proyecto italiano. De hecho, la última vez que se vio a Spacey actuar fue en “El club de los jóvenes multimillonarios”, que se estrenó en HBO en 2018. Hasta ahora, el intérprete no se ha pronunciado más sobre estas acusaciones más que cuando las negó hace unos años.