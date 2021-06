Los Globos de Oro se desmoronan: dimiten dos miembros por “corrupción” y “abuso”

Los Globos de Oro funcionan como antesala de los Oscar, ya que su ceremonia se celebra antes que la gran cita de Hollywood y las películas galardonadas suelen servir de anticipo a las otras. Es decir, lo que ocurre en los Globos, se refleja en los Oscar. No obstante, la importancia de los Globos se está viendo cada vez menor, pues desde hace unos meses esta cita está sufriendo un boicot a grandes niveles. El último gran golpe lo recibieron de parte de la NBC, cadena que cada año retransmite en televisión la gala de los Globos y que, sin embargo, anunció en mayo que no emitirá la próxima edición de 2022. Esta decisión, como han tomado también actores, directores y otros personajes del universo cinematográfico, la tomaban por las crecientes amenazas contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Esta institución, formada por 93 miembros y encargada de conceder los Globos cada año, está siendo acusada de corrupción, acoso y falta de diversidad en sus categorías. Todo nació a raíz de una investigación del diario “Los Ángeles Times”, que publicó el pasado febrero pocos días antes de la edición de 2021. El estudio lanzó que existe una red de tráfico de influencias por la que la HFPA no admitía a nuevos integrantes desde hace años. En sus filas no hay ninguna persona de raza negra.

Si bien hasta ahora las demandas han sido externas, ahora el seno de la HFPA se ve incluso más en peligro, pues se está desmoronando hasta el punto que dos miembros han dimitido por los mismos motivos. Diederik Van Hoogstraten, representante de los Países Bajos, y Wenting Xu, de China, han hecho pública su dimisión con una carta en la que alegan que la organización promueve la cultura de la “corrupción” y el “abuso verbal”.

“El aislamiento, el silencio, el miedo a las represalias, el trato egoísta, la corrupción y el abuso verbal son solo algunas de las formas que describen la dinámica actual”, afirman ambos ex miembros de la HFPA. Además, explican que ven “insostenible” permanecer en una asociación que, a su parecer, no está por la labor de emprender ninguna reforma que mejore la mala reputación que arrastra desde hace años.

Y se refieren a que, ante las demandas que estaban recibiendo los premios, la HFPA se comprometió a llevar a cabo “una transformación completa” para que en sus categorías hubiese mayor diversidad y se erradicaran los acosos. El objetivo era hacer frente a las críticas que no han sido de algunos actores, sino que también han llegado hasta grandes compañías como Netflix y Amazon.

“La mayoría de los miembros se resiste al cambio a pesar de que nuestros abogados y portavoces sugieren públicamente lo contrario. La oposición interna al ‘statu quo’ ha sido sofocada y las voces críticas como la nuestra se han ignorado en gran medida”, señalan los dos integrantes. Además, explican que desde que comenzaron las protestas ninguno de los miembros conoce las cuentas que controla la junta directiva, que se niega a dimitir o a someter los cargos a una nueva votación.

Rechazo de celebrities

Pero no son solo compañías y miembros de la HFPA los que lideran este boicot, sino que también grandes actores se han pronunciado contra los premios. Por ejemplo, Scarlett Johansson es una de las que lideran estas protestas, llegando a confesar que, en el pasado, asistir a ruedas de Prensa ”significaba enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban el acoso sexual. Es la razón exacta por la que yo, durante muchos años, me he negado a participar en sus conferencias”.

Asimismo, Tom Cruise revolucionó la situación el pasado mayo al rechazar a los Globos devolviendo los tres galardones que ha ganado durante su carrera. Esta protesta, según publicó “Deadline”, la realizó enviando las estatuillas -que ganó por “Jerry Maguire”, “Magnolia” y “Nacido el cuatro de julio”- a la sede de la HFPA en Los Ángeles.