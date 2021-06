Foo Fighters se convierten en los Dee Gees: graban un disco con versiones de los Bee Gees

Foo Fighters se visten con las mejores galas de su alter ego discotequero, The Dee Gees, y anuncian la publicación de “Hail Satin”. Disco que verá la luz en una edición limitada en vinilo, solo disponible durante el próximo Record Store Day Drop, el 17 de julio.

Precintado en una delicada funda con los colores del arco iris, la cara A’ de “Hail Satin” incluye fieles interpretaciones de cuatro clásicos de los hermanos Gibb: “You Should Be Dancing”, “Night Fever”, “Tragedy” y “More Than A Woman”, además del mítico “Shadow Dancing” de Andy Gibb en solitario. Por su lado, en la cara B, interpretan en directo -desde su propio estudio 606- cinco canciones de su su reciente trabajo de estudio, “Medicine at midnight”.

La banda liderada por Dave Grohl acaba de anunciar su segundo concierto en España, el próximo 20 de junio de 2022 en el Wanda Metropolitano de Madrid. Noche histórica que abrirá nada menos que Liam Gallagher, cuatro días después del primer show de la banda en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. En ambas fechas, al fin, podremos disfrutar de ‘Medicine at midnight’ en directo.