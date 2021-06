Declaración íntegra de Britney Spears ante la juez: “Llevo puesto un DIU y no me permiten sacármelo”

Para saber más sobre Britney Spears

La cantante Britney Spears reclama a la juez que le devuelva el control de su vida y de sus decisiones. Tras 13 años de administración por parte de su padre tras el colapso nervioso de la cantante, ésta pide formalmente ser libre de nuevo a efectos legales. La artista de 39 años asegura, en una declaración en sede judicial, que ni siquiera tiene permiso para acudir a un médico para que le retire el dispositivo intrauterino (DIU) y pueda tener un hijo. A continuación, reproducimos las palabras de Britney Spears ante la juez Brenda Penny:

BRITNEY SPEARS: “Acabo de recibir un teléfono nuevo y tengo mucho que decir, así que tengan paciencia. Básicamente, han pasado muchas cosas desde hace dos años, la última vez, escribí todo esto, la última vez que estuve en el juzgado.

Voy a ser honesta con usted. No he vuelto a juicio en mucho tiempo, porque no creo que me escucharon en ningún nivel cuando vine la última vez. Traje cuatro hojas de papel y escribí en detalle lo que había pasado durante los últimos cuatro meses antes de llegar allí. Las personas que me hicieron eso no deberían poder librarse tan fácilmente. Voy a recapitular. Estuve de gira en 2018. Me vi obligada a hacerlo... Mi tutela dijo que si no hacía esa gira, tendría que encontrar un abogado”.

JUEZ : “Sra. Spears, detesto interrumpirla, pero el taquígrafo de la corte está tomando nota de lo que está diciendo, así que tiene que hablar un poco más despacio”.

BRITNEY SPEARS: “Oh, por supuesto. Sí. Bueno. Las personas que me hicieron esto no deberían poder librarse tan fácilmente. En resumen: estuve de gira en 2018. Me vi obligada a hacerlo... Mi administración dijo que si no hacía esa gira, tendría que encontrar un abogado y, por contrato, mi propia administración podría demandarme. Continué con el tour. Me entregaron una hoja de papel cuando me bajé del escenario en Las Vegas y dijeron que tenía que firmarlo. Fue un poco amenazante y aterrador. Y con la tutela, ni siquiera pude conseguir mi propio abogado. Así que, por miedo, seguí adelante e hice la gira.

Cuando terminé esa gira, se suponía que iba a tener lugar un nuevo espectáculo en Las Vegas. Empecé a ensayar pronto, pero fue difícil porque había estado haciendo Las Vegas durante cuatro años y necesitaba un descanso. Pero no, me dijeron que esa era la programación y así es como iba a ir. Ensayé cuatro días a la semana. La mitad del tiempo en el estudio y la otra mitad en un estudio de Westlake. Básicamente, estaba dirigiendo la mayor parte del espectáculo. De hecho, hice la mayor parte de la coreografía, lo que significa que yo misma les enseñé a mis bailarines cómo iba a ir. Me tomo muy en serio todo lo que hago. Hay toneladas de videos conmigo en los ensayos. No era bueno, era genial. Dirigí una sala de 16 bailarines nuevos en los ensayos.

Es gracioso escuchar el lado de la historia de mis gerentes. Dijeron que no participaba en los ensayos y que ni siquiera acepté tomar mi medicación, que solo se toma por las mañanas, nunca en los ensayos. Ni siquiera me ven. Entonces, ¿por qué afirman eso? Y cuando dije que “no” a un paso de baile determinado en los ensayos fue como si hubiera colocado una bomba enorme en alguna parte. Y dije que no porque no quería hacerlo de esa manera.

Después de eso, mi gerencia, mis bailarines y mi asistente entraron en una habitación, cerraron la puerta y me encerraron durante al menos 45 minutos. Señoría, no estoy aquí para ser esclava de nadie. Puedo decir que no a un movimiento de baile. Mi terapeuta en ese momento, el Dr. Benson, que murió [en 2019], me dijo que mi gerente lo llamó y le dijo que no estaba cooperando ni siguiendo las pautas en los ensayos. Y también dijo que no estaba tomando mi medicación, lo cual es muy estúpido, porque he tenido a la misma mujer todas las mañanas durante los últimos ocho años dándome la misma medicación. No tuvo ningún sentido.

Hubo un período de una semana en el que fueron amables conmigo, y les dije que no quiero hacer el... Fueron amables conmigo, preguntaron si no quiero hacer el nuevo espectáculo de Las Vegas. Tuve que anularlo porque me estaba poniendo muy nerviosa. Fue como quitarme de encima literalmente 200 libras cuando me dijeron que ya no tenía que hacer el espectáculo, porque era realmente muy duro para mí. Era demasiado. No pude soportarlo más.

Así que recuerdo haberle dicho a mi asistente, “¿sabes que me siento raro si digo que no?”. Siento que volverán y serán malos conmigo o me castigarán o algo así. Tres días después de decirle que no a Las Vegas, mi terapeuta me sentó en una habitación y dijo que había recibido un millón de llamadas telefónicas sobre cómo no cooperaba en los ensayos y no había estado tomando mi medicación. Todo era falso. Inmediatamente, al día siguiente, me prescribió litio. Me quitó los medicamentos habituales que he estado tomando durante cinco años. Y el litio es un medicamento muy, muy fuerte y completamente diferente al que estaba acostumbrada. Puedes sufrir una discapacidad mental si tomas demasiado, si lo tomas más de cinco meses. Pero me puso en eso y me sentí borracha. Ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá realmente sobre nada. Le dije que tenía miedo y mi médico me hizo recibir seis enfermeras diferentes con este nuevo medicamento. Iban a venir a mi casa y se quedarían conmigo para controlarme con este nuevo medicamento, que nunca quise tomar para empezar. Había seis enfermeras diferentes en mi casa y no me dejaron subir al coche para ir a ninguna parte durante un mes.

Mi familia no solo no hizo ni una maldita cosa para evitarlo, sino que mi padre estaba totalmente de acuerdo. Todo lo que me pasaba tenía que ser aprobado por mi papá. Él fue quien aprobó todo. Toda mi familia no hizo nada. Durante las dos semanas de vacaciones, una señora vino a mi casa durante cuatro horas al día, me sentó y me hizo una prueba psicológica. Tardó una eternidad. Pero me dijeron que tenía que hacerlo. Luego, recibí una llamada telefónica de mi padre, básicamente diciendo que había fallado en la prueba o lo que sea. “Lo siento, Britney, tienes que escuchar a tus médicos. Están planeando enviarte a una pequeña casa en Beverly Hills para hacer un pequeño programa de rehabilitación. Vas a pagar 60.000 dólares al mes por esto“. Lloré por teléfono durante una hora y él disfrutó cada minuto.

El control que tenía sobre alguien tan poderoso como yo... a mi padre le encantaba tener el control de hacer daño a su propia hija en un 100.000%. Le encantó. Hice mis maletas y fui a ese lugar. Trabajé siete días a la semana, sin días libres, que en California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual. Hacer que cualquiera trabaje en contra de su voluntad, quitarle todas sus posesiones (tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte) y colocarlo en una casa donde trabaje con las personas que viven con él. Todos vivían en la casa conmigo, las enfermeras, la seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana. Había un chef que vino allí y me cocinaba todos los días. Me vieron cómo me cambiaba de ropa todos los días. Desnuda, mañana, mediodía y noche. No tenía puerta ni privacidad en mi habitación. Me extraían ocho viales de sangre a la semana.

Si no hacía todas mis reuniones y trabajaba de ocho a seis de la noche, que son 10 horas al día, siete días a la semana, sin días libres, no podría ver a mis hijos ni a mi novio. Nunca tuve voz en mi agenda. Me dijeron que tenía que hacerlo. Y señoría, le diré que sentarse en una silla 10 horas al día, siete días a la semana, no es divertido... y especialmente cuando una no puede salir por la puerta principal.

Y es por eso que les digo esto nuevamente dos años después, después de mentir y decirle al mundo entero: “Estoy bien y estoy feliz”. Es mentira. Pensé que tal vez si decía eso lo suficiente, tal vez me haría feliz, porque he estado en fase de negación. Estuve en estado de shock. Estoy traumatizada. Ya sabes, finge hasta que lo logres. Pero ahora te digo la verdad, ¿de acuerdo? No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enfadada que es una locura. Y estoy deprimida. Lloro todos los días.

Y la razón por la que les digo esto es porque no creo que el estado de California pueda tener todo esto escrito en los documentos judiciales desde el momento en que los presenté y no hacer absolutamente nada, y simplemente contratar, con mi dinero, a otra persona y mantener a mi papá a bordo. Señoría, mi padre y cualquier persona involucrada en esta tutela y mi administración que jugaron un papel muy importante en castigarme cuando dije que no, señoría, deberían estar en la cárcel.

Mi precioso cuerpo ha trabajado para mi padre durante los últimos 13 años, tratando de ser tan bueno y bonito. Tan perfecto. Cuando hago todo lo que me dicen y el estado de California permitió que mi padre, un padre ignorante, se llevara a su propia hija, que solo tiene un papel conmigo si trabajo con él, han retrasado todo el rumbo y le han permitido para hacerme eso. También me amenazaron y dijeron: “Si no vas, tengo que ir al juzgado. Y será más vergonzoso para mí presentar públicamente las pruebas que tenemos”.

Me aconsejaron por mi imagen que tengo que seguir adelante la rehabilitación y terminar de una vez. Ni siquiera bebo alcohol, y debería beber alcohol, teniendo en cuenta lo que le están haciendo a mi corazón. También a la instalación de Bridges a la que me enviaron durante cuatro meses. Ninguno de los niños asistió al programa. Nunca aparecieron. ¿Cómo es que siempre fui amenazada por mi papá y cualquiera que participara en esta tutela? Si no hago esto, lo que me digan que me esclavice, me castigarán. Simplemente manteniendo la tutela me hizo sentir como si estuviera muerta, como si no importara. Se lo vuelvo a decir, porque no miento. Quiero sentirme escuchada. Y les digo esto de nuevo, para que puedan comprender la profundidad, el grado y el daño que me hicieron en ese entonces.

Quiero cambios y quiero cambios en el futuro. Merezco cambios. Me dijeron que tengo que sentarme y ser evaluada, nuevamente, si quiero terminar con la tutela. Honestamente, pero no creo que le deba a nadie ser evaluada. He hecho más que suficiente. No siento que deba estar en la habitación con alguien que me ofenda tratando de cuestionar mi capacidad de inteligencia, si necesito estar en esta estúpida tutela o no. He hecho más que suficiente. No le debo nada a esta gente, especialmente a la que he dado cobijo y alimento de gira en la carretera. Es vergonzoso y desmoralizador lo que he pasado. Y esa es la razón principal por la que nunca lo he dicho abiertamente. Y principalmente, no quería decirlo abiertamente, porque honestamente no creo que nadie me creyera. Y tal vez me equivoque, y por eso no quería decirle nada de esto a nadie, al público, porque pensé que la gente se burlaría de mí o se reiría de mí y diría: “Está mintiendo, lo tiene todo”, ella es Britney Spears.

No estoy mintiendo. Sólo quiero recuperar mi vida. Ya han pasado 13 años. Y es suficiente. Ha pasado mucho tiempo desde que soy dueño de mi dinero. Y es mi deseo y mi sueño que todo esto termine. Una vez más, no tiene ningún sentido que el estado de California se siente y literalmente me mire con sus propios ojos, y que me digan que no soy lo suficientemente buena. Pero soy genial en lo que hago. Y permito que estas personas controlen lo que hago, señoría. Y es suficiente. No tiene ningún sentido.

Ahora, en el futuro, no estoy dispuesta a conocer ni a ver a nadie. Me he encontrado con suficiente gente en contra de mi voluntad. He terminado. Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero, que esto termine, y que mi novio me lleve en su maldito auto. Y honestamente me gustaría demandar a mi familia, para ser totalmente honesto con usted. También me gustaría poder compartir mi historia con el mundo y lo que me hicieron, en lugar de que sea un secreto. Quiero poder ser escuchada sobre lo que me hicieron al hacerme mantener esto por tanto tiempo, no es bueno para mi corazón. He estado muy enfadada y lloro todos los días.

Para mi cordura, necesito que el juez me apruebe para hacer una entrevista donde pueda ser escuchada sobre lo que me hicieron. Y, de hecho, tengo derecho a usar mi voz y defenderme. Mi abogado dice que no puedo. No es bueno. No puedo dejar que el público sepa nada de lo que me hicieron y, al no decir nada, está diciendo que está bien.

No es justo que me digan mentiras sobre mí abiertamente. Incluso mi familia, que hacen entrevistas cuando quieren y a mí no me dejan hacerlas. Mi propia familia haciendo entrevistas, hablando de la situación y haciéndome sentir tan estúpida. Y yo no puedo decir nada. Mi propia gente dice que no puedo decir nada. La razón principal por la que estoy aquí es porque quiero terminar la tutela sin tener que ser evaluada. He investigado mucho, señoría. Y hay muchos jueces que terminan las tutelas de personas sin que tengan que ser evaluados todo el tiempo. Y teniendo en cuenta que mi familia ha vivido de mi tutela durante 13 años, no me sorprendería que uno de ellos tuviera algo que decir en el futuro y dijera: “No creemos que esto deba terminar, tenemos que ayudarla”.

También quiero hablarle de mis obligaciones, que, personalmente, no creo que en este momento le deba nada a nadie. Tengo tres reuniones a la semana a las que tengo que asistir pase lo que pase. Simplemente no me gusta sentir que trabajo para las personas a las que mantengo. No me gusta que me digan que tengo que hacerlo, pase lo que pase, incluso si estoy enferma. Jodi, la conservadora, dice que tengo que ver a mi entrenador Ken incluso cuando estoy enferma. Me hacen ir a terapia dos veces por semana y a un psiquiatra. Nunca en el pasado tuve que ver a un terapeuta más de una vez a la semana. Me cuesta demasiado ir con este hombre que no conozco.

Número uno, le tengo miedo a la gente. No confío en la gente por lo que he pasado. Y ayer los paparazzi me fotografiaron saliendo de Westlake literalmente llorando tras la terapia. Es vergonzoso y desmoralizador. Merezco privacidad cuando voy y hago terapia, ya sea en mi casa, como lo he hecho durante ocho años”.

JUEZ: “Sra. Spears, discúlpeme por interrumpirla, pero mi taquígrafo me dice que si pudiera reducir la velocidad un poco, porque está tratando de asegurarse de que entiende todo lo que está diciendo”.

BRITNEY SPEARS: “Está bien. Para ser totalmente honesta con usted, cuando [el Dr. Benson] falleció, me arrodillé y agradecí a Dios. En otras palabras, mi equipo me está impulsando de nuevo. Tengo fobias por estar atrapada en habitaciones pequeñas debido al trauma, encerrándome durante cuatro meses en ese lugar. No está bien que me envíen. No me gusta. No quiero hacer eso. Y no he hecho nada malo para merecer este tratamiento.

No está bien obligarme a hacer algo que no quiera hacer. Yo debería poder demandarlos por amenazarme y decirme que si no voy a estas reuniones dos veces por semana, no podemos permitirle que se quede con su dinero y se vaya a Maui en sus vacaciones. Tienes que hacer lo que te digan para este programa y luego podrás ir. Pero sabiendo que tengo el tema candente de la tutela fue muy inteligente por su parte que los paparazzis me saquen llorando. Les rogué que se aseguraran de que hicieran esto en mi casa, para que tuviera privacidad. Merezco privacidad.

La tutela debería terminar. No debería estar bajo tutela si puedo trabajar y proporcionar dinero y trabajar para mí y pagar a otras personas; no tiene sentido. Las leyes deben cambiar. ¿Qué estado permite a las personas poseer el dinero y la cuenta de otra persona y amenazarlos diciéndoles: “No puede gastar su dinero a menos que haga lo que queremos que haga”? Y les estoy pagando.

Señoría, trabajo desde los 17 años. Tiene que entender lo duro que es para mí cada mañana. Me levanto para saber que no puedo ir a ningún lado a menos que me reúna con personas que no conozco todas las semanas en una oficina. Realmente creo que esta tutela es abusiva, y que podemos sentarnos aquí todo el día y decir, “oh, las curaciones están aquí para ayudar a la gente”. Pero señoría, hay miles de conservatorios que también son abusivos.

No siento que pueda vivir una vida plena. Ni siquiera creo en la terapia. Siempre creo que se lo llevas a Dios. Quiero terminar la tutela sin ser evaluada. Mientras tanto, quiero a este terapeuta una vez a la semana y solo quiero que venga a mi casa. No estoy dispuesta a ir a Westlake y sentirme avergonzada por todos estos paparazzi asquerosos que se ríen de mi cara mientras yo lloro, saliendo y me hacen fotos. Me tendieron una trampa enviándome a los lugares más expuestos, y les dije que no quería ir allí porque sabía que aparecerían paparazzi. El equipo quiere que trabaje y me quede en casa en lugar de tener vacaciones más largas. Están acostumbrados a que haga una rutina semanal para ellos. No siento que les deba nada en este momento. Necesitan que se les recuerde que realmente trabajan para mí.

Se suponía que podía hacerlo, tengo un amigo con el que solía hacer reuniones de Alcohólicos Anónimos. Fui durante dos años. Hice tres reuniones a la semana. Allí conocí a un montón de mujeres. Y no puedo ver a mis amigos que viven a ocho minutos de mí, lo que me resulta sumamente extraño. Siento que me hacen sentir como si viviera en un programa de rehabilitación.

Me gustaría avanzar progresivamente y quiero tener un trato real, quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron en este momento en la tutela, no puedo casarme ni tener un bebé, tengo un (DIU) dentro de mí en este momento para no quedar embarazada. Quería sacar el (DIU) para poder empezar a intentar tener otro bebé. Pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga hijos, más hijos. Básicamente, esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien.

Merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida. Merezco tener un descanso de dos o tres años y, ya sabes, hacer lo que quiero hacer. Me sienta bien haberlo podido decir hoy aquí. Pero desearía poder quedarme con usted en el teléfono para siempre, porque después solo escucho todos estos “no, no, no, no”. Y luego, de repente, me siento atrapada y me siento intimidada y me siento excluida y sola. Y estoy cansado de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos que cualquiera, por tener un hijo, una familia, cualquiera de esas cosas, y más. Gracias, señoría”.

JUEZ: “Sra. Spears, de nada. Y también, solo quiero decirle que ciertamente soy sensible a todo lo que ha dicho y cómo se siente y sé que necesitó mucho valor decir todo lo que tenía que decir hoy, y quiero hacerlo. Hacerle saber que la corte aprecia que se acerque a la línea y comparta cómo se siente”.