Detienen a José “El Francés” por agredir a su ex pareja

El cantante José “El Francés” fue detenido ayer por la tarde en Marbella (Málaga), según informan a Efe fuentes cercanas a lo sucedido. El artista se encontraba en la casa de su ex pareja de dicha ciudad cuando se produjo el incidente que ha provocado su detención.

Según la agencia de noticias, el cantante de “Fuera de mí”, durante una discusión, supuestamente empujó a su ex pareja, de 46 años, quien tropezó con un escalón y cayó, lesionándose en el codo. Así, la ex pareja del Francés se puso en contacto con el 092 para denunciar la supuesta agresión, de lo cual también se ha hecho eco “Málaga Hoy”.

Si bien el cantante no se ha pronunciado, tras al menos dos llamadas telefónicas de su ex pareja los agentes de la Policía Local se personaron en el domicilio. En la primera llamada, la mujer aseguró haber sido agredida por el cantante y facilitó los datos del coche que conducía, ya que se había marchado tras lo sucedido. No obstante, la segunda llamada se produjo poco después, informando la mujer que el artista había vuelto al domicilio.

Entonces, los agentes acudieron y le detuvieron por supuesto autor de una agresión machista, poniéndole a disposición de la Policía Nacional. Según “Diario Sur”, El Francés no mostró resistencia ninguna durante la detención.

En cuanto a la ex pareja, al comprobar las lesiones de la agresión, fue trasladada al centro médico y, tras recibir el alta, acudió a la comisaría para presentar la denuncia contra el cantante. Actualmente, se encuentra en los calabozos de la comisaría malagueña.