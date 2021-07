Antonio Banderas estará en “Indiana Jones 5″

La quinta entrega de la saga “Indiana Jones” no deja de dar sorpresas. Buenas y malas. El anuncio de una nueva película del arqueólogo más famoso de la historia en julio de 2022 llenó de euforia a los seguidores del personaje, que, todo sea mencionado, quedaron algo desilusionados con la anterior entrega, “Indiana Jones y la calavera de cristal”, que no gustó a casi nadie. Pero enseguida vino una primera desilusión. Esta nueva aventura del personaje la dirigirá Steven Spielberg. Al frente estará James Mangold, un director que dio muestras de una enorme competencia en “Walk the Line”, que le procuró un Oscar a la actriz Reese Witherspoon y “El tren de las 3:10″, con Christian Bale y Russel Crowe, un remake de un western de igual título de 1957 donde demostró su solvencia dirigiendo actores y para las cintas de acción. Aunque es muy probable que gran parte del público lo reconozca por “Logan”, un trabajo enmarcado en otra saga, la de Lobezno y los “X-Men”.

Después de estos dos puntos se apuntó que Harrison Ford ya había empezado el rodaje y hasta se filtró una imagen del ya canoso actor, que ahora tiene 79 años y que interpretó por primera vez al doctor Jones en 1981. Pero enseguida vino un nuevo varapalo: el intérprete se había lesionado poco después en el hombro durante el ensayo de una pelea y sería baja durante un tiempo, aunque eso no supondrá, según ha informado la productora, ningún retrasado en la llegada del filme a las salas. Pero ahora, para compensar, llega la buena noticia: la productora ha decidido incorporar al reparto nada menos que a Antonio Banderas, que, precisamente ahora estaba involucrado en un musical, “Chorus Line”. Todavía no ha trascendido nada sobre su personaje. De hecho, la trama de esta película resulta todavía un enigma y sus detalles se están guardando con enorme celo.

Harrison Ford durante el nuevo rodaje

Antonio Banderas, al que se podrá ver en “Hitman & Bodyguard 2″, se unirá a un actor de prestigio Mads Mikkelsen, que se dio a conocer en “Casino Royal”, la primera película protagonizada por el último James Bond, Daniel Craig. Desde entonces su prestigio no ha hecho nada más que crecer. Su última interpretación en “Drunk” ha sido más que aplaudida. Su próxima aparición será en otra serie, “Animales fantásticos”, un trabajo vinculado al mundo de J. K. Rowlling. En esta ocasión sustituirá a Johnny Deep en el papel de Grindelwald. Al lado de ellos estará nada menos que Phoebe Waller-Bridge, creadora de “Fleabag” y “Killing Eve”, que ya cuenta unos más que respetables créditos. Al lado de todo esto hay otra gran noticia: John Williams continúa al frente de la banda sonora, toda una garantía de que una parte de la esencia de Indiana Jones estará presente también en esta quinta parte.