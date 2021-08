Ni por drogas ni por la fama: Elvis Presley murió “por malos genes”

A toda leyenda le rodea un misterio alrededor de su muerte. Y no podía ser menos con el rey del rock and roll. El próximo 16 de agosto se cumplirán 44 años desde que el mundo se despidió de Elvis Presley, desde que el panorama musical decía adiós a un auténtico revolucionario, a un talento irrepetible cuyo legado perdura en el tiempo. Casi medio siglo después de fallecer, las teorías alrededor de su muerte siguen sin llegar a una conclusión. Si bien la causa oficial fue un ataque al corazón, otros sostienen que su adicción a las pastillas tuvieron algo que ver. Ahora, nace una nueva versión, esta vez alejada de los estragos de ser un líder musical mundial, y más atendiendo a la naturaleza del ser humano. Sally Hoedel, biógrafa de Presley, afirma que la leyenda del rock murió porque tenía “malos genes”.

Según publica el portal “NME”, la escritora ha publicado “Elvis: destined to die young” (”Elvis: destinado a morir joven”), donde afirma que los problemas de salud del cantante, más allá de los excesos a los que tiende la fama, podrían haber sido causado por los abuelos maternos de Presley, que eran hermanos. De esta manera, Hoedel afirma que no es casualidad que en la familia materna de Presley, que falleció con 42 años, se han dado bastantes casos de muerte temprana.

Tanto el artista como su madre, Gladys, “tuvieron un período similar de cuatro años de salud degenerativa, y eso es importante, porque ella no tomó la misma medicación que él”, afirma la biógrafa. Añade que el icono sufría enfermedades en nueve de los once sistemas corporales, y que parte de su organismo estaba dañado desde el momento en que nació.

Por tanto, todo apunta a que su muerte, si bien quizá se verían las posibilidades de fallecer aumentadas por la desenfrenada vida digna de un rey del rock, fue mayormente por genética. Y, por ello, su biógrafa intenta humanizarlo: “Elvis ha sido reducido a un hombre del rock que murió en su baño por tomar demasiadas pastillas”, explica a “The Observer”, pero “era un hombre enfermo que escondía gran parte de su debilidad para llenar las salas de conciertos y mantener a su familia. Al examinar sus defectos y problemas de salud, tal vez podamos empezar a ver su humanidad de nuevo”.

Elvis Presley, rey del rock and roll

Así, de la misma manera que Presley nos ofreció la oportunidad y nos regaló la experiencia de revolucionar el universo musical, haciendo inmortal una nueva perspectiva sobre el rock, ahora Hoedel pretende también cambiar otra perspectiva, pero esta vez sobre su persona. Para un hombre que cambió culturalmente nuestro universo, creer que murió por adicción “no es suficiente y no es exacto”. “Elvis merece ser tratado como una figura histórica, como Henry Ford o Thomas Edison, pero en cambio se ve abrumado por el sensacionalismo y eso nos aleja de la verdad”, explica.

Una mirada, por tanto, positiva, alejada de toda connotación negativa y que se acerca a algo que, parece ser, por naturaleza, al ser humano no le es natural: mirar el lado bueno de las cosas. “Si podemos eliminar las connotaciones negativas y mirar las consecuencias, hay mucha verdad por descubrir”, asegura Hoedel. Y añade: “La historia de Elvis se ve como una de destrucción, pero es una lucha de supervivencia, a través de la pobreza y, luego, de los problemas de salud. Fue difícil ser Elvis, nadie había tenido una fama como esa antes, y nadie podía hacerlo por él. Trataba de funcionar dentro de su realidad”.