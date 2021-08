Johnny Depp, Premio Donostia de la 69.ª Edición del Festival de San Sebastián

A través de un comunicado de prensa, el Festival de San Sebastián hacía público que Johnny Depp, “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”, recibirá un Premio Donostia el día 22 de septiembre, miércoles, en el Auditorio Kursaal, dentro de la 69 edición del Festival de San Sebastián.

Depp ha sido nominado en tres ocasiones a los Oscar, ha obtenido un Globo de Oro y ha sido candidato diez veces, ha sido reconocido con el premio al mejor actor y con seis nominaciones por el Screen Actors Guild, y fue el vencedor en la 14 edición de People’s Choice Award. Intérprete en más de 90 producciones audiovisuales, ha producido también una decena de filmes, incluido el más reciente, Minamata (El fotógrafo de Minamata, 2020), de Andrew Levitas; Hugo (La invención de Hugo, 2011), dirigido por Martin Scorsese, o Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan (Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan, 2020), realizado por Julien Temple, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el último Festival de San Sebastián. Asimismo, ha dirigido cortos y el largometraje The Brave (1997), que también escribió y que contó con Marlon Brando como intérprete.

Debutó en el cine con 21 años como víctima de Freddy Krueger en A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en Elm Street, 1984) y, con el paso de los años, la relación con la audiencia cristalizó a principios de los 90 a través de sus roles protagonistas en la película de culto Cry-Baby (El lágrima, Zabaltegi 1990), escrita y dirigida por John Waters, y su primera colaboración con Tim Burton, Edward Scissorhands (Eduardo Manostijeras, 1990).