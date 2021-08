El Ministerio de Irene Montero usa una fotografía falsa para defender la sexualidad de Lorca

En las fechas posteriores al aniversario de la muerte de Federico García Lorca, el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, ha decidido utilizar la imagen que retrataba a Dalí y Gala, su mujer, para defender la homosexualidad del poeta y reivindicar su sexualidad. La dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI colgaba en su cuenta de Twitter un mensaje que ha dado mucho de qué hablar. Primero ha incluido una cita del escritor que dice: “Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo”. Hasta ahí todo. Pero después añaden: “Hoy, en el 85 aniversario del asesinato de Lorca ya es hora de gritarlas y llenar las calles”. El problema es que debajo agregaban esta imagen que está manipulada. De hecho, es una foto que falseó un artista, David Trullo. Este creador también es conocido por otra obra: “Mil de Federico García Lorca”, que integra el retrato del autor de “Poeta en Nueva York” en un billete de mil pesetas. Está especializado en la manipulación de daguerrotipos antiguos para, usándolos, crear un trabajo nuevo y original que la actualiza.

La reacción a esta iniciativa del Ministerio de Igualdad han sido diversas y de todo pelaje. En un tuit se puede leer: “Sabrá Irene Montero quién era Salvador Salí. Ese Dalí que admiraba a Franco y que legó toda su obra al Estado español”. En otro puede leerse: “El fin justifica los medios, desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero”. Alguno simplemente se limita a decir: “Vergüenza de Ministerio y aún más”. Alguien enfadado ha asegurado: “Pobre mi querido Lorca, cómo recurren a él para sacar rédito político”.

En el plano político tampoco se ha hecho esperar la respuesta a este fotomontaje. Borja Sémper, ex presidente del Partido Popular por Guipúzcoa, ha recurrido a la ironía para mostrar su sorpresa. En un tuit, señala: “No consigo entender (la culpa es mía) qué necesidad hay de publicar una foto falsa desde un organismo oficial. Fotos verdaderas de Lorca y Dalí juntos hay muchas; los dos merecen un respeto, por favor”. Después añadía otro más en el que comentaba lo sencillo que es encontrar retratos de ellos dos juntos: “Se pueden encontrar en Google. Fácil. El libro en una librería, también fácil”. De esta manera dejaba constancia de que no había que recurrir a esto para tener al escritor y al artista, que se conocieron y se hicieron amigos en al Residencia de Estudiantes, juntos en una única foto.