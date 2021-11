Muere Arlene Dahl, actriz de “Viaje al centro de la Tierra”

Cultura

Arlene Dahl, actriz estadounidense y considerada una de las grandes estrellas de Metro Goldwyn Mayer, ha fallecido a los 96 años, según ha informado su hijo, el también actor Lorenzo Lamas. Ha comunicado la noticia a través de publicaciones en Instagram y Facebook, explicando que la intérprete murió el pasado lunes por la mañana en Nueva York. Si bien no ha especificado causa de su fallecimiento, sí publica que “recordaré su risa, su alegría, su dignidad mientras navegaba por los desafíos que enfrentó. Era una fuerza de la naturaleza”.

Dahl es conocida en el cine por su protagonismo en las películas de los años 50, destacando “Viaje al centro de la Tierra (1959) y “Tres palabritas (1950). En esta primera cinta, una adaptación del clásico de ciencia ficción de Julio Verne, Dahl interpreta a la viuda de un científico que se une a los coprotagonistas James Mason y Pat Boone en una desgarradora carrera hacia el centro de la Tierra.

Asimismo, cantó y bailó en “Tres palabritas”, una película biográfica musical de los compositores Bert Kalmar y Harry Ruby, interpretando a la esposa de Ruby, Eileen Percy, junto a su frecuente coprotagonista Red Skelton. Coprotagonizó con Bob Hope “Here Come the Girls” en1953, así como destaca su papel en “Watch the Birdie”, de 1950, o su interpretación a la novia del héroe en aventuras como “Caribbean”, de 1952 con John Payne, o ”Bengal Brigade“, de 1954 con Rock Hudson.

De la vida de Dahl ya no solo destaca su carrera como actriz, sino también su ajetreada vida amorosa. Tuvo 6 matrimonios, entre los que se encontraban los artistas cinematográficos Fernando Lamas y Lex Barker, el heredero de la levadura de Fleischman, Christopher Holmes, el importador de vinos Alexis Lichine y el inversor Rounsevelle Schaum. Estuvo casada con el empresario Marc Rosen durante los últimos 37 años de su vida.

Cuando terminó su carrera cinematográfica, Dahl siguió siendo prominente en la televisión, incluido un período de tres años en la telenovela “One Life to Live” a mediados de la década de 1980. Hizo frecuentes apariciones en “The Love Boat” en la década de 1980 y fue estrella invitada en las series de su hijo Lamas “Renegade” y “Air America” a fines de la década de 1990.

También participó activamente en el negocio del estilo de vida, con una columna sobre consejos de belleza, un perfume y lencería y conjuntos de ejercicio que ella misma diseñó. En la década de 1960, Dahl escribió un libro de consejos, “Pregúntale siempre a un hombre: la clave de la feminidad de Arlene Dahl”.

De ascendencia noruega, Dahl nació en 1925 en Minneapolis, donde su padre era distribuidor de Ford. Llegó al escenario en la escuela secundaria, se unió a un grupo de teatro y se dirigió a Nueva York, donde modeló y apareció en obras de Broadway. Fue contratada por Warner Bros., haciendo su primera aparición acreditada en el musical de 1947 “My Wild Irish Rose”. Luego se mudó a MGM, donde sus películas incluyeron “A Southern Yankee”, de 1948 con Skelton, y “The Outriders”, de 1950 con Joel McCrea.