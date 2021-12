Faith No More cancela su presencia en el Mad Cool

No corren tiempos fáciles en la industria musical, lo cual no es novedad, y este año será clave para iniciar una nueva etapa. Varios festivales están confirmados, como es el caso del icónico madrileño Mad Cool. Programado para el 6, 7, 8, 9 y 10 de julio, el certamen cuenta en su cabeza de cartel con Metallica, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, The Killers, Florence & The Machine o Nathy Peluso. No obstante, si los estadounidenses Faith No More figuraban como uno de los invitados estrellas, ahora la organización del festival ha anunciado que no participará como estaba previsto.

El grupo ha cancelado su gira europea, según han informado desde el Mad Cool a través de sus redes sociales. La organización ha emitido un comunicado lamentando anunciar que “por causas ajenas al festival Faith No More no actuará en Mad Cool Festival 2022 como se había anunciado, tras cancelar toda su gira europea”. A su vez, este mensaje remite a una publicación en Twitter de la propia banda, liderada por Mike Patton, Chuck Mosley, Mike Bordin y Jim Martin. “Desafortunadamente, no estamos preparados para afrontar los conciertos previstos en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Europa”, comunican.

Lamentamos comunicar que por causas ajenas al festival FAITH NO MORE no actuará en Mad Cool Festival 2022 como se había anunciado, tras cancelar toda su gira europea. https://t.co/gmdsfHyORR — Mad Cool Festival (@madcoolfestival) December 10, 2021

Los cuatro componentes consideran que no están al cien por cien para subirse a un escenario y hacerlo de otra manera “no es una opción para nosotros”, por lo que piden “disculpas a todos aquellos que han comprado las entradas” y agradecen a sus fans “el apoyo y la comprensión”. Con esto, el festival no se queda con los brazos cruzados, sino que ya está en búsqueda y captura de “una banda sustituta”, para así poder “seguir ofreciendo la mejor experiencia posible para el rencuentro”.

Desde el Festival estamos trabajando desde ya, para encontrar una banda sustituta y seguir ofreciendo siempre la mejor experiencia posible para nuestro reencuentro.

Más información en https://t.co/128CRFAUUu — Mad Cool Festival (@madcoolfestival) December 10, 2021

Con Jack White a la cabeza, Mad Cool anunció hace una semana el cierre de su cartel con once incorporaciones en su quinta edición, que se celebrará del 6 al 10 de julio de 2022. Un cartel en el que están previstas, por el momento, 143 bandas en cinco jornadas, algo inédito en la breve historia de este festival que nació en 2016, con dos celebraciones consecutivas en La Caja Mágica de Madrid, a las que siguieron otras dos en IFEMA. Para 2022, de momento se desconoce cuál será la nueva ubicación.

Jack White, Stormzy, London Grammar, Modest Mouse, Mura Masa, Two Door Cinema Club, Guitarricadelafuente and more wrap up Mad Cool Festival 2022 so we can #ShineAgain ✨ #MadCool2022 https://t.co/kYvdqfdF46 pic.twitter.com/WIT1UnGPKe — Mad Cool Festival (@madcoolfestival) December 2, 2021

Así, otros artistas como Wolf Alice, Alt-J, Jamie Cullum, Zara Larsson, Natos y Waor, SFDK o Carly Rae Jepsen continúan figurando en el cartel de la nueva edición, que se presenta como un regreso “con más fuerza y emoción que nunca”. Un rencuentro, aseguran, “inolvidable”, y con el fin de ofrecer el mejor cartel y experiencia “de todas las ediciones”.