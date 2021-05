Mad Cool se aplaza a 2022

Van cayendo las piezas del verano de festivales. Después del levantamiento del estado de alarma, que dejaba en manos de las comunidades autónomas los permisos y condiciones para la celebración de determinados eventos, el Mad Cool ya conoce las limitaciones impuestas por la Comunidad de Madrid para este verano. “Un modelo como el nuestro es inviable en estas condiciones”, explicaron a este periódico fuentes del festival, que ha decidido aplazar su celebración por segundo año consecutivo, hasta 2022. Esta misma semana han anunciado su cancelación tanto el BBK Live de Bilbao como el Azkena Rock.

En el caso de la Comunidad de Madrid, las limitaciones establecidas contemplan aforo reducido, público sentado, distancia de seguridad y mascarillas en todo momento, incluso para los eventos al aire libre. Este formato resulta viable para festivales en formato ciclo, como el Tomavistas o Las Noches del Botánico, pero es imposible de cumplir para un macrofestival de dos días como Mad Cool.

Sin embargo, este verano puede darse la paradójica situación de que lo permitido en un territorio no lo esté en otro. Así, algunos festivales en Cataluña anuncian su intención de celebrarse con más de 20.000 personas siguiendo el modelo de los experimentos anteriores allí desarrollados, cuyo punto hasta ahora culminante fue el concierto de Love Of Lesbian en el Palau Sant Jordi para 5.000 personas sin distancia de seguridad. Todos los asistentes a aquel evento se sometieron a un test de antígenos en la misma mañana del mismo. Solo los negativos podían acceder al recinto. Según los resultados de aquel experimento, solo seis personas resultaron contagiadas, y no puede probarse que se tratase de en el mismo concierto. En todo caso, la cifra es más baja que los contagios que se producía entre las personas que hicieron vida normal en Barcelona en ese período.

Siguiendo ese modelo, promovido por Festivals Per la Cultura segura, avalado por un centro hospitalario (el Germans Trias i Pujol) y promovido por el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, grandes festivales como Cruïlla y Canet Rock prometen celebrarse sin distancia social este mismo verano. A falta de dos meses para la celebración de estos eventos (en realidad, mes y medio para el segundo), queda por conocerse la autorización oficial de la Generalitat, pero todo hace indicar que su implicación en el ensayo clínico significaría un respaldo al modelo.

”Es una decisión muy meditada y dolorosa, porque nuestra ilusión y la de todos era volver a encontrarnos de nuevo en Mad Cool, pero queremos transmitiros que es una decisión coherente, acertada y correcta. La salud está por encima de todo. Ya estamos trabajando para volver con un Mad Cool 2022 más fuerte e ilusionante”, explican en un comunicado en el que avanzan que el nuevo cartel se conocerá antes del 7 de julio. “Mantendrá los máximos artistas posibles de este año y añadiremos novedades para hacer el mejor cartel de todas las ediciones”. El festival, que agradece la colaboración a Comunidad y ayuntamiento de Madrid en estas circunstancias, abre el período de devolución de las entradas a partir del 7 de julio. Para la edición de 2021 estaban previstos artistas como Cardi B, Twenty One Pilots, Placebo, Faith No More, Red Hot Chilli Peppers, entre otros.