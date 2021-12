Miguel Ríos recupera «Rock and Ríos»: buenas noches, bienvenidos, nietos del rock & roll

En marzo de 1982 Miguel Ríos hizo lo que parecía imposible: tocar rock & roll en directo y sonar como lo hacían los anglosajones. «Rock and Ríos» fue un disco grabado en el alambre de la precariedad técnica impulsado por unas canciones maravillosas y grandes dosis de valentía e inconsciencia que cambió la historia de la música en España. Una proeza emitida por Televisión Española y conservada en millones de cintas de casette que marcó una época porque no gustó solo a los rockeros sino también, incluso, a sus madres, y que, como describió ayer El Gran Wyoming, «metió al rock español en la Champions, lo hizo pasar del candil a la electricidad». Quitó los complejos a una generación que estaba haciendo suya una cultura, en el fondo, importada. Después de rechazar en múltiples ocasiones rendir homenaje a un trabajo tan totémico, Miguel Ríos volverá a capitanear casi a la misma alineación de la mítica noche original junto a algunos invitados (por lógica, de generaciones más jóvenes, porque antes de Miguel no existía el rock en España) en el WiZink Center de Madrid el 12 de marzo de 2022, cuatro décadas después. Buenas noches, bienvenidos, nietos del rock & roll.

A sus 77 años, Ríos asegura que toma este tren porque puede ser el último para semejante empresa: «Soy consciente de la exigencia vocal del repertorio. Pero sé que estoy bien, porque ahora actúo todas las semanas y me conozco. Sé hasta dónde puedo llegar», aseguró en rueda de Prensa. Sin embargo, para evitar cualquier innecesaria y odiosa comparación, no se tratará de hacer en 2022 una noche de «recreación del disco, sino de celebración» de unas canciones que «acompañan a la gente casi como reliquias –apuntó en tono jocoso–. En los conciertos que hemos dado con el Black Betty Trio (su banda actual) me traen más discos para firmar de ‘’Rock and Ríos’' que del que acabo de publicar», confesaba.

El viaje del álbum y la carrera de Miguel Ríos narran la historia del rock & roll en España. «Ahora es nuestra cultura. Bueno, lo es planetaria. Pero en su momento era algo impostado. Fue un acto de fe entregarse a una cosa que no sabíamos que iba a liderar a la juventud. Porque antes de nuestra generación la juventud nunca fue importante», reflexionó el músico. Antes de la noche del «Rock and Ríos» original, la carrera del granadino ya llevaba 20 años desde «El rey del Twist», su primer álbum, y en ese momento acababa de grabar tres álbumes que lo habían reivindicado como un artista vigente: «Los viejos rockeros nunca mueren» (1979), «Rocanrol bumerang» (1980) y «Extraños en el escaparate» (1981), además de impactar con su versión del «Himno a la alegría». Casi la misma banda de entonces lo respaldará el próximo 12 de marzo: Mario Argandoña y Pablo Narea (batería), Tato Gómez (bajo), John Parsons (guitarra), Antonio García de Diego (guitarra y voces), José Nortes (guitarra), Mariano Díaz (teclados) y Thijs van Leer (piano y órgano). «Creo que el rock & roll está volviendo otra vez. A nosotros nos enganchó la autenticidad del sonido y esa cultura». Una que pasa de generación en generación.