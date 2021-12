Crítica de “30 días”: la pasma nos deja pasmados ★★☆☆☆

Director: Tarek Boudali. Guion: T. Boudali, Pierre Dudan. Intérpretes: José García, Philippe Lacheau, anessa Guide, T. Boudali. Francia, 2020. Duración: 87 minutos. Comedia.

Que rodar una buena comedia cuesta, y una barbaridad, lo sabemos aquí, en Pekín y también en Francia, aunque quizá no se haya enterado todavía Tarek Boudali, que dirige y protagoniza la que nos ocupa tras hacer lo propio en 2017 con su primer largo, «¡Cásate conmigo! Por favor», que tampoco era para tirar cohetes. Ya de entrada, la historia de un policía por tradición familiar medio lerdo, miedoso y torpe hasta provocar coraje que, al saber que le queda un mes de vida (no es un spoiler, pero se trata de un error), decide no soportar más abusos ni por parte de su ex pareja, ni de los colegas del trabajo ni de ningún delincuente, ya nos suena con ligeras variaciones a otras tantas. Lo peor, sin embargo, radica en el sentido del humor, unas veces de trazo grueso y guarrillo, otras con poca gracia. El exagerado y «cornudo» mafioso que encarna José García, eso sí, tiene punto, pero yo todavía se lo estoy buscando a la abuela influencer. Mejor que se vaya a «La isla de las tentaciones».

Lo mejor: el mafioso «cornudo» que interpreta José García, tan de tebeo, tiene su aquel

Lo peor: un sentido del humor, a veces bobo y otras de trazo grueso, con muy poca gracia