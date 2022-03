Las enseñanzas de la filosofía a partir de 8 de sus grandes pensadores

La filosofía es casi tan antigua como la misma historia. Desde que el ser humano comenzó a hacerse preguntas y a intentar dar respuestas a cada situación, existió esa disciplina de pensamiento, de reflexión. Una manera de comprender la vida, la esencia del ser humano, en cada una de sus etapas y contextos, y que a lo largo de la historia ha estado liderada por ciertos intelectuales. Desde Sócrates hasta Habermas, son numerosos los filósofos que aún hoy siguen siendo objeto y herramienta de estudio, de manera que gracias a la comprensión de sus reflexiones podemos hoy entender las enseñanzas de la filosofía y, por tanto, de la vida tal y como hoy la percibimos.

1. Sócrates (470 a.C. - 399 a.C.)

Maestro de Platón y padre de pensadores. Sócrates fue pionero en la filosofía, dejando un legado fundamental tanto para sus discípulos como para los estudiosos de hoy. Su pensamiento se asienta en la idea de la virtud como fundamento del conocimiento y la sabiduría, por lo que el mayor bien del ser humano no reside en lo que le pertenece, sino en lo que es él mismo. Por tanto, Sócrates establece que es preciso conocer las normas éticas, el bien universal, y para ello es necesaria la duda.

2. Platón (427 a.C - 347 a. C.)

Fue el fundador de la Academia de Atenas, y su pensamiento político es aún influyente, tal y como lo ha sido en los siglos pasados. Reconocido principalmente su mito de la caverna, una de sus teorías más estudiadas es la de las ideas, con la que defiende la existencia de dos mundos opuestos: el de las ideas, en la que la realidad universal es inamovible, y el mundo sensible, que se refiere a una verdad particular que puede modificarse. Por tanto, para Platón la verdadera realidad es constituida por ideas, no por lo material.

3. Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.)

Es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Si bien en su época su pensamiento fue novedoso, hoy forma parte del sentido común de la mayoría del ser humano. Alumno más reconocido de Platón, investigó de temas tan variados como la física, la biología, la lógica, la metafísica, la retórica o la astronomía, en busca de la esencia última del ser humano.

4. René Descartes (1596-1650)

Gran salto en el tiempo, que no por ello está exento de grandes pensadores, para llegar a otros de los grandes de la historia: el francés René Descartes. Es considerado padre de la filosofía moderna, y autor de la icónica frase “pienso, luego existo”. En sus escritos, señalaba: “Estoy seguro al menos de que existo y de que existo como algo que piensa. Esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar”. De esta manera, defiende que el mundo está compuesto por dos sustancias independientes: la mente y el cuerpo, consolidando así un pensamiento dualista de la realidad.

5. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Figura clave de la Ilustración, este pensador destacó en su época por sus convicciones contradictorias a lo establecido. Se dedicó a la música, la escritura, la pedagogía, la botánica y la filosofía, así como sus ideas políticas supusieron un antes y un después en la Revolución Francesa. Para Rousseau, el hombre es bueno naturaleza, y es la sociedad quien la corrompe, de manera que el ser natural, el primigenio y amoral, es un ser libre, defendiendo así la igualdad radical entre los seres humanos.

6. Immanuel Kant (1724-1804)

“De dónde viene el ser humano todos lo sabemos, adónde quiere llegar pocos lo conocen”, decía Kant. Fue precursor del idealismo alemán, así como ha pasado a la historia como uno de los más influyentes de la Europa moderna y la filosofía universal: para este pensador, el conocimiento se compone de razón y de experiencia. Su ética se basa en que la razón es la autoridad última de la moral, lo que resulta de su creencia en la libertad fundamental del ser humano.

7. Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Rompió con lo establecido, y eso le hizo pasar a la historia. Una de sus principales aportaciones fue una deconstrucción de lo concebido en la cultura, religión y filosofía en su época. Un cambio de rumbo que consideraba necesario, a partir del análisis del bien y del mal. Es recordado, principalmente, por su frase “Dios ha muerto”, con la que criticaba el intelecto occidental basado en normas morales y falsas. Tenía fe en la aparición del que llamaba el Superhombre, que pudiera superar lo tradicional y generar su propio sistema de valores.

8. Jürgen Habermas (nació en 1929)

Es uno de los grandes pensadores de la actualidad. A sus 92 años, Habermas posee un legado filosófico que sostiene que en toda emisión comunicativa el hablante plantea pretensiones de validez, frente a las cuales el receptor puede tomar postura con un sí o un no. Por tanto, la teoría ética de Habermas se basa en que las personas nos comunicamos para entendernos, por lo que la forma de encontrar la ética es a través del diálogo.