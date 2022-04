Crítica de “La jefa”: cambio bebé por trabajo ★★★☆☆

Director: Fran Torres. Guion: Laura Sarmiento. Intérpretes: Aitana Sánchez-Gijón, Cumelén Sanz, Pedro Casablanc, Younes Bachir, María Fernández Prat, Vanesa Rasero, Alex Pastrana. España, 2022. Duración: 109 min. Drama/Thriller.

Si ya vieron el interesante y oscuro filme dirigido por Manuel Martín Cuenca titulado «La hija» (2021) , pronto les sonará muy mucho la historia que narra el con todo no menos atractivo debut de Fran Torres protagonizada por la argentina Sofía, que trabaja en una multinacional de moda y se queda embarazada sin haberlo planeado. Además, no cuenta con ninguna familia en España, solo con su pareja, de ahí que se plantee tenerlo o no. La solución la ofrece Beatriz, jefa de Sofía, ambiciosa, inflexible e inteligente, que le propone un «contrato» inaudito: la joven le dará a su hijo en adopción y ella la ayudará para subir escaños en la empresa. Lo que significa un vientre de alquiler, aunque a Beatriz le repela el término. Sofía acepta la oferta sin imaginar que acabará secuestrada en la casa de la seriamente transtornada Beatriz, que decidió sacrificar su vida, incluida una obsesivamente deseada maternidad, por un poderoso despacho. La relación que se establece entre ambas mujeres resulta bastante ambigua y existen momentos de puro thriller, lástima que guarde esa cocincidencia argumental tan evidente con la antesdicha película incluido el final porque el factor sorpresa desaparece en minutos para quienes conozcan ya la de Martín Cuenca. Con todo, qué miedo da la siempre grande Aitana Sánchez-Gijón cuando hace de mala que sufre ataques de ansiedad...

Lo mejor: una siempre estupenda Sánchez-Gijón y Cumelén Sanz, su valiente «partenaire»

Lo peor: a quien haya visto «La hija» le sonará demasiado la historia de Fran Torres