Los U2 sorprenden con un concierto en el metro de Kiev

Los U2 se han puesto «underground» y se han desmarcado con un concierto inesperado en el metro de Kiev. Al ritmo de su canción «Angel of Harlem» y con menos instrumentos que un cantautor en la estación de Sol, los irlandeses, que en numerosas ocasiones han demostrado que ellos son mucho de respaldar causas de distinto tipo, como el hambre, la pobreza y el azote del Sida, han hecho público su apoyo a la lucha que el pueblo ucraniano mantiene desde hace varios meses con las tropas de Putin. El evento se ha convertido en viral desde el primer minuto y las redes no tan tardado en inundarse enseguida con docenas de imágenes y de vídeos de ellos cantando y rodeados por el selecto grupo de civiles que los han visto tocar y que, por un momento, suponemos, han querido dejar de lado sus preocupaciones habituales y se han concentrado allí para disfrutar de tan imprevista y agradable sorpresa, distraerse por unos cuantos minutos con algo tan corriente en tiempos de paz como suele ser la música en directo y meterse de lleno en algunos de esos temazos que han hecho legendaria a la banda, como «Sunday Bloody Sunday», de evidente intención y contenido político, «With or Without You», del álbum «The Joshua Tree», que los convirtió en mitos vivos del rock y los dio a conocer de manera masiva al público, o la conocida «Desire», casi un himno de cualquier madrugada y fiesta que se precie.

U2 con un soldado, cantante también del grupo Antytila FOTO: VALENTYN OGIRENKO REUTERS

Unas melodías que ya son tan populares que se tararean en cualquier bareto o disco corriente desde Dublín hasta Tokio y desde Helsinki hasta Sidney. Tan habituados estamos todos de verlos al fondo de los estadios, metidos entre pantallas gigantes y rodeados de la pirotecnia que rodea sus megaespectáculos, que ayer casi costaba reconocer al señor Bono y al colega The Edge bajo pálida la pálida luz rosácea que desprendía la luz de la parada subterránea de Khreschatyk. Al parecer, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, les ha invitado para que conocieran la situación que atraviesa el país, fueran testigos de sus esfuerzos para resistir la invasión y visitaran las calles de algunas poblaciones que han sido devastadas por las bombas, como la de Irpín. Ellos han respondido de la mejor manera que podían, con este directo en el que hasta ha participado un soldado que estaba allí (en realidad, en el metro había miembros de las fuerzas armadas ucranianas) y que se ha topado con la feliz circunstancia de meterse en un concierto del grupo, lo que no es corriente. Bono le ha ofrecido a este chaval (cantante de una banda) que se uniera a ellos para entonar uno de esos hits que conocemos de toda la vida, «Stand By Me», y, a ver, pues el muchacho, no se ha resistido, que, lógico, a ver quién lo haría, que en esta ocasión no importa que se sea capaz de entonar ni un Do. Los U2 ya han demostrado con anterioridad que son capaces de sobrevivir a cualquier moda musical y salir indemnes de cualquier tendencia. Ayer dieron una gran lección de profesionalidad, y también de una enorme frialdad, brindando estos cortes de sus mejores álbumes mientras en el exterior sonaban las alarmas antiaéreas, algo que no hizo que les temblara voz ni dudaran los dedos en la guitarra. Bono y The Edge compusieron hace tan solo unas semanas una canción para los ucranianos: «Walk on Ukraine». Un tema que colgaron inmediatamente en YouTube acompañada del siguiente mensaje: «La valiente población de Ucrania está luchando por su libertad –y por la nuestra– en una invasión injusta y de inexplicable violencia». Una balada que ayer cantaron delante de un público reducido y que en su vida encuentran a estas alturas muy pocas notas que les impriman alegrías.