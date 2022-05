Sebastião Salgado entra en el Palacio Real

Durante años, Sebastião Salgado dedicó su talento a la fotografía social y retratar la miseria y las situaciones de injusticia, como fue el caso, por ejemplo, del célebre reportaje que dedicó a la mina de oro de Serra Pelada, donde trabajaban a finales de la década de los noventa del siglo pasado alrededor de 50.000 personas en unas condiciones que solo pueden tildarse de infrahumanas. En aquella ocasión pasó más de treinta días metido en aquel boquete a cielo abierto, codo con codo, con unas personas que parecían ajenas al mundo y no contar para la humanidad. Este fue solo uno de estos trabajos que dejan huella en la historia de la fotografía, pero que también marcan el devenir personal del artista. Después de largos años concentrando sus fuerzas, y poniendo su característico estilo al servicio de esta mirada, Sebastião Salgado descendió a las fosas del desánimo y se apartó de unas orillas tan crueles. Lo que no pudo dejar es la cámara, que no era solo una vocación o instrumento de trabajo, sino también una manera de vivir.

Clifford fotografió este nogal del emperador Carlos V en Yuste. FOTO: Patrimonio Nacional PhotoEspaña

Entonces comenzó a retratar paisajes, introducirse por las tierras menos exploradas por el hombre impelido por una necesidad de encontrar oxígeno para su ánimo. Entrevió en la contemplación de estos lugares apartados fuerzas para reponerse y, una prueba son las imágenes que ahora se codean con algunas de las mejores fotos procedentes de la Colección Real de Patrimonio Nacional. La primera exposición de PhotoEspaña 2022 es un diálogo profundo entre los artistas que viajaron, por imperativo monárquico, por nuestro país y el extranjero, y las instantáneas del brasileño. El tiempo que separa a unas de otras apenas excede el siglo y, a pesar de las evidentes diferencias, pueden encontrarse curiosas similitudes y concomitancias, como resalta la directora del Festival, Claude Bussac: «Constatamos que cada vez que estos fotógrafos iban a una misión mandados por Isabel II, siempre tomaban una foto del paisaje que cruzaban. Es una mirada propia del siglo XIX, pero también un testimonio de su percepción de lo sublime del paisaje, de su grandiosidad, de lo que veían. El fotógrafo lo capta y lo interesante es que existen en ellas aspectos que nos recuerdan a la obra de Salgado sobre naturaleza. Entonces pensamos que podía ser interesante cruzar estas múltiples miradas que comparten el asombro ante la naturaleza».

Diálogo con el pasado

Desde hoy, PhotoEspaña presenta en el Palacio Real la muestra «Sebastião Salgado y las Colecciones Reales», que reúne 12 imágenes del fotógrafo brasileño y 67 imágenes de autores del siglo XIX como Clifford, Atkinson, Laurent, entre otros nombres mayores. «En el festival- asegura Claude Bussac-, teníamos interés en esta colección Cada año intentamos descubrir una y nos apetecía ahondar en esta, que tienen una joya en la colección del siglo XIX. Esta XXV edición de PhotoEspaña, creímos que era una buena ocasión para que Patrimonio Nacional entrara en el festival y dialogara con un artista contemporáneo. En un principio no sabíamos si haríamos una exposición convencional, sacaríamos un autor o una temática. Pero, de repente, nos dimos cuenta de que una de las líneas de trabajo de Patrimonio Nacional era el patrimonio natural, y como cada año dedicamos una muestra a la naturaleza, y la fragilidad de su sostenibilidad, como fue el caso de la edición anterior con Isabel Muñoz y el agua, lo tuvimos claro».

Vista del torrente llamado de los Mirlos, en el Monasterio de Piedra que Laurent tomó junio de 1877 FOTO: Patrimonio Nacional PhotoEspaña

En este momento es cuando surgió la conexión con Salgado. El fotógrafo no ha dudado en colaborar para confrontar sus instantáneas con las de estos maestros, con los que mantiene un evidente punto de encuentro: su fascinación por el territorio, por lo que sugiere y la comprensión tan sobrecogedora de lo pequeño que resulta el hombre cuando se compara con su inmensidad. «Estos fotógrafos sentían una atracción por de lo sublime del paisaje y muchas de sus imágenes nos recordaban la obra de Salgado sobre naturaleza. Pensamos que podía ser interesante cruzar estas dos miradas. Él nos ha apoyado, nos ha dejado la libertad para elegir formatos y se ha sentido muy honrado de estar en un espacio como este y con grandes maestros del siglo XIX», prosigue Bussac.

La exposición está formada de tres salas seguidas. La primera lo se ha introducido a los principales nombres de la Colección Real. En esta ocasión solo hay una obra de Salgado, la que comparte enormes similitudes con una cascada de Laurent. En la siguiente, salgado adquiere mayor protagonismo y se expone junto a muchos de los álbumes que tiene Patrimonio. En la tercera, y la última, se evoca en el montaje el típico gabinete científico del siglo XIX, y donde Salgado enseña lo pequeño que somos ante el mundo natural. «Él se ha volcado en la naturaleza. La ve como una vía de esperanza. Cuando en el trabajo social no había nada esperanzador y todo era pesimista, en esta parte de su obra, en cambio todo es más optimista».