Crítica de “Estamos hechos para entendernos”: un amor todo oídos ★★★☆☆

Dirección y guión: Pascal Elbé. Intérpretes: Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli, Emmanuelle Devos, François Berléand. Francia, 2021. Duración: 93 minutos. Comedia romántica.

Y por si la echaban de menos, aquí tienen calentita la ración más o menos semanal de comedia romántica francesa en la cartelera española, esta vez con problemas de oído: Antoine, un atractivo profesor de cincuenta años que acaba de quedarse sin pareja (por lo que dice la ex del protagonista, este hombre va siempre a lo suyo porque no oye...) descubre que está perdiendo audición aunque intenta ocultarlo, mientras Claire, viuda (el marido murió en un accidente de coche e iba, para doble desgracia, muy bien acompañado) y madre de una niña que desde entonces dejó de hablar, decide por ello vivir un tiempo con su hermana, vecina de Antoine. Al que pronto la impertinente y borde Claire comienza a no soportar debido a la música altísima que suele poner todo el día así como un despertador que nadie apaga. Claro, Antoine no escucha ni jota. Hasta que, por fin, compra un par de aparatitos para superar el problema y se da cuenta, sin embargo, de que la vida está repleta de molestísimos e impertinentes sonidos. Pero retomemos el meollo de la cuestión: aunque al principio Claire y Antoine no se tragan están condenados a entenderse porque la nena de la joven, tras pasar una tarde noche con el maestro, lo «adopta» para ellas dos. O sea, que el enamoramiento es de esos que ya conocen, al sopetón, que se desarrollará entre algunos gags afortunados a cuenta de dicha discapacidad, pinceladas de drama aunque contenido (la madre de Antoine comienza a padecer Alzhéimer, o sea, otro personaje con problemas de comunicación) e incluso sociales (se habla de un tema de acoso sexual en el instituto). Una película, en fin, a la que no deben hacer oídos sordos si lo que quieren es pasar un rato agradable. Y, sobre todo, al fresco.

Lo mejor: combina la comedia romántica con el tema de la incomunicación aunque de forma ligerita

Lo peor: los problemas para que esta pareja no acabe junta antes nos parecen un poco tontos