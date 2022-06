“Las ocho y carne”: una reivindicación de la materia frente al olvido

★★★★

Toni Montesinos

Es el otro, el amado, siempre el ser observado, el protagonista de unos versos que a la vez son espejo del sujeto poético que habla. «Repito tu nombre de sonido abrasador», dice para empezar, y en el siguiente poema: «Cocino con esmero heridas de otros / tiempos en los que jamás estuve». Ángeles López es la salvaje sumisa, un cuerpo que se duele, dueña de unos miembros que protestan, la enamorada con ecos del Silvio Rodríguez –«El silencio también es una geografía (…) y no ayuda a comprender por qué no te me quitas de las ganas»– de «Te doy una canción». «Las ocho y carne», el tercer libro de poesía tras «Iscariote» (prologado por Antonio Colinas) y «Congrios y cormoranes», ambos en Huerga & Fierro, de esta exitosa novelista, tiene una nota inicial de Ricardo Menéndez Salmón, que dice que «la poeta dispara sin reparos, sin vergüenza y sin indulgencia. Quizá porque «el amor no es lo que pensamos: siempre es otra cosa».

Algo dañino e impuro, cierto, pero irrenunciable». Y qué mejor hacerlo con el lenguaje poético, el único que puede albergar lo irracional. La escritora, de esta manera, busca caminos hasta llegar a grandes hallazgos expresivos: «tu voz como de gruta, desflecada, / sonaba / a tiro furtivo. / A jabalí en plena noche»; y lo hace arriesgándose con el empleo de términos raros –«gomorresina», «caducifolios», «abetales»– que dan buena cuenta de lo que ha de hacer un verdadero poeta frente a su desafiante obra.

▲ Lo mejor

La imaginación metafórica de la autora y su experimentalismo para liberar el lenguaje

▼ Lo peor

El tercer poema, que juega con el verbo hacer, puede resultar meramente retórico