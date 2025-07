40 años del Live Aid: el concierto que cambió la historia de la música desde dos continentes

La historia de la música contemporánea no se entendería sin lo que ocurrió el 13 de julio de 1985, cuando el evento 'Live Aid' reunió a las mayores estrellas del rock en un megaconcierto simultáneo en dos continentes con el objetivo de recaudar dinero para frenar la hambruna en Etiopía. Desde el estadio de Wembley, en Londres (Reino Unido), hasta el John F. Kennedy, de Filadelfia, un elenco de estrellas como Freddie Mercury ('Queen'), David Bowie o Madonna, entre otros, unieron sus voces en un evento que se estima que vio el 40 % de la población mundial.

Music-Live Aid Anniversary ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Todo comenzó meses antes, con un documental y un villancico. El cantante irlandés de 'The Boomtown Rats', Bob Geldof, quedó impactado tras ver un reportaje en la BBC sobre la hambruna en Etiopía y decidió impulsar una solución al problema a través de la música junto a Midge Ure, de Ultrabox. Ambos artistas decidieron componer 'Do They Know It´s Christmas?' (¿Saben que es Navidad?), con el objetivo de recaudar fondos para Etiopía y, bajo el nombre de 'Band Aid' reunieron en un mismo estudio de Londres a talentos como George Michael, Sting o Boy George, que voló expresamente desde Nueva York, para grabar el tema.

Un villancico y un himno global

El villancico fue un éxito instantáneo: llegó al número 1 en las listas de éxitos en las navidades de 1984, se convirtió en el sencillo de más rápida venta hasta el momento en el Reino Unido y logró recaudar más de 1 millón de libras (1,1 millones de euros) en la primera semana. Geldof prometió que cada céntimo iría destinado a luchar contra la hambruna e incluso convenció a la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, para que donase lo recaudado del IVA de la canción a la causa.

El éxito de 'Band Aid' inspiró al músico estadounidense Harry Belafonte a replicar la iniciativa en Estados Unidos en enero de 1985, esta vez bajo el nombre de 'USA for Africa' y con una mayoría de voces de artistas afroamericanos, algo de lo que, a su juicio, carecía la formación británica. Así nació 'We Are The World', el himno global escrito por Lionel Ritchie y Michael Jackson y cantado por más de 45 estrellas musicales, que, cuatro décadas después, es uno de los sencillos más vendidos de la historia de la música.

También aumentó la obstinación de Geldof por escalar su campaña benéfica hasta niveles que parecían inalcanzables, con un maratón de música en vivo entre dos continentes y con un cartel compuesto por los grandes nombres del pop y del rock de la época: el Live Aid.

De Londres a Filadelfia

A las 12 del mediodía en Londres, 7 de la mañana en Filadelfia, Wembley arrancó 16 horas de música en directo, presididas por los entonces príncipes de Gales, Carlos y Diana, con el himno del Reino Unido y el 'Rockin´ All Over The World' de la banda Status Quo. Al escenario londinense se subieron, entre otros, David Bowie, Sting, U2, The Who o Elton John, y sus tablas experimentaron una de las actuaciones más icónicas de Freddie Mercury al frente de 'Queen', así como los fallos del micrófono del exbeatle Paul McCartney durante su 'Let It Be'.

En el coliseo estadounidense actuaron artistas como Madonna, Joan Baez, Led Zeppelin; y se vivieron colaboraciones memorables como la de Mick Jagger con Tina Turner; o la de Bob Dylan con otros dos de los 'Rolling Stones', antes de poner el broche de oro conjunto con 'We Are The World'. El único en aparecer en ambos fue el cantante británico Phil Collins, que interpretó en Londres 'In the Air Tonight' (En el aire esta noche) antes de subirse a un avión supersónico Concorde para acabar actuando ese mismo día en Filadelfia, como nexo simbólico del evento, que recaudó unos 150 millones de libras (más de 170 millones de euros).

Pero en julio de 2005, dos décadas más tarde, Geldof volvió a la carga con 'Live 8', una serie de conciertos benéficos en una decena de localizaciones del planeta, para presionar a los políticos a incrementar la ayuda humanitaria en África antes de la cumbre de líderes del entonces G8, que tuvo lugar en Escocia. Cuarenta años después, el impacto de 'Live Aid' sigue presente, pues en el West End londinense se exhibe actualmente la producción musical 'Just For One Day', que rememora el concierto, aunque los problemas en Etiopía también persisten en la actualidad.

Esta semana, la oenegé británica Mary´s Meals presentó un documental, narrado por el propio Geldof, que muestra cómo la situación continúa siendo crítica para miles de personas azotadas por el hambre y la sequía en el país, pese a los miles de millones recaudados por la música.