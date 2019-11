Desde que se inauguró en 1917, el Teatro Calderón ha sido testigo y partícipe de la historia de España dentro de lo que las herramientas culturales le han posibilitado. Bajo las vidrieras de su vestíbulo han pasado numerosos espectadores que han visto gran variedad de espectáculos: mientras que durante la Segunda República fue la ópera la que conquistó su escenario, tras la Guerra Civil la zarzuela ganó bastante fuerza, y, hasta hoy, el espacio ha reunido funciones musicales tanto nacionales como internacionales. Por sus pasillos y camerinos han pasado figuras como Pepita Embill y Plácido Domingo y su escenario se ha decorado de tantas formas que da la sensación de que en algún momento se van a acabar las ideas. Pero no hay límite para la imaginación y así lo está demostrando La Cubana: la compañía de teatro catalana representa en el Calderón hasta el 1 de diciembre “Adiós Arturo”, una obra que trata, a grandes rasgos, de la celebración de un funeral. Para ello, ha llenado tanto el escenario como parte del patio de butacas de coronas de flores blancas que rodean al féretro de Arturo Cirera Mompou, el protagonista al que despedirán tanto actores como espectadores por todo lo alto. Y es que La Cubana no escatima en cuanto a festejar se refiere, y no solo sobre las tablas, sino también tras ellas. La compañía, que ya conquistó Madrid con “Mamá, quiero ser famoso” (2003) o “Campanadas de boda” (2012), ha abierto sus puertas a LA RAZÓN para mostrar cómo trabaja tras el telón, manifestando que la sonrisa y el desparpajo no solo lo interpretan en sus personajes, sino que también va con su carácter.