Angelina Jolie, gran triunfadora de los Premios Tony por "The Outsiders"

La actriz Angelina Jolie, ganadora del Oscar en el año 2000, hizo historia anoche sumando un Tony a la larga lista de reconocimientos de su carrera. Y es que la intérprete de "Inocencia Interrumpida", junto a su compañera de producción Debra Martin Chase, ganó el premio Tony a mejor musical por "The Outsiders".

El espectáculo se desarrolla en Tulsa, Oklahoma, en el año 1967, y sigue a Ponyboy Curtis, su mejor amigo Johnny Cade y su familia de “greasers”, un grupo de “marginados” que luchan contra sus rivales, los Socs. A lo largo del musical, que fue nominado a 12 premios Tony, los personajes sueñan con lo que desean ser en un mundo que podría no aceptarlos nunca.

"The Outsiders" competía por el premio final de la noche contra "Hell’s Kitchen", "Illinoise", "Suffs" y "Water for Elephants". En la industria, la categoría de mejor musical era considerada la más incierta antes de los Tony, aunque "Hell’s Kitchen" y "The Outsiders" eran vistos por muchos como los principales contendientes.

El musical también ganó en las categorías de mejor dirección, diseño de iluminación y diseño de sonido. Joshua Boone, Brody Grant y Sky Lakota-Lynch, de "The Outsiders", subieron al escenario para actuar en los Tony 2024. Otras presentaciones incluyeron a Gayle Rankin y Eddie Redmayne de "Cabaret at the Kit Kat Club"; Alicia Keys, Shoshana Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis y Maleah Joi Moon de "Hell’s Kitchen"; Sufjan Stevens y Justin Peck de "Illinoise"; Jonathan Groff, Lindsay Mendez y Daniel Radcliffe de "Merrily We Roll Along"; Nikki M. James y Shaina Taub de "Suffs"; Pete Townshend con el elenco de "The Who’s Tommy"; y Grant Gustin con el elenco acrobático de "Water for Elephants".

Los premios Tony 2024 se transmitieron en dos partes en la pasada madrugada, en directo desde el Teatro David H. Koch en el Lincoln Center de Nueva York. La primera parte, conocida como el pre-show, fue presentada por Julianne Hough y Utkarsh Ambudkar, e incluyó la entrega de la primera ronda de premios. La ceremonia principal, conducida por Ariana DeBose, tuvo lugar inmediatamente después.