Angelina Jolie: "Tener hijos me salvó"

En 2016, su divorcio de Brad Pitt, anunciado en los medios de comunicación de todo el mundo, provocó un auténtico terremoto en Hollywood. Siete años después, Angelina Jolie sigue recuperándose de aquel golpe. La actriz ha concedido su entrevista más sincera a Vogue US y ha hablado sobre esos recuerdos. "Me he sentido un poco deprimida últimamente", afirma. "En cierto modo, no siento que haya sido yo mismo durante diez años, pero prefiero no hablar de ello".

La actriz reveló que quería, sobre todo, proteger a su familia de las consecuencias de su tormentoso divorcio, del que aún no se han resuelto algunos detalles. En el momento de su separación, Brad Pitt también fue acusado de golpear a su hijo mayor Maddox a bordo de un jet privado, antes de ser exonerado dos meses después. Desde entonces, la actriz tomó la decisión de espaciar los rodajes para volver a centrarse en su familia. "Había muchas cosas de las que necesitábamos recuperarnos", dijo. Todavía estamos en ello".

Angelina Jolie acusa de agresión a Brad Pitt durante un vuelo en 2016 larazon AP

Jolie se prepara para poner en marcha Atelier Jolie, un centro cultural combinado con un taller creativo. "Creo que ha sido terapéutico para mí: te permite trabajar en un espacio creativo con personas en las que confías y redescubrirte a ti mismo", dijo. "Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y éste está centrado en el futuro". La actriz también elogió el apoyo que le brindaron sus hijos en estos tiempos convulsos.

"Tenía 26 años cuando me convertí en madre", dijo. "Toda mi vida cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a evolucionar de manera diferente en este mundo". Antes de agregar: "Creo que últimamente habría tomado un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir para ellos. Son mejores que yo, porque uno siempre quiere que sus hijos sean mejores. Por supuesto, soy su madre y espero protegerlos. Pero también se ríen de mí, y los veo asumiendo muchos aspectos diferentes de nuestra casa".