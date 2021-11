De Delacroix a María Antonieta: las pinturas más emblemáticas de la Revolución Francesa

Cultura

Entre las varias obras que se inspiraron por la Revolución Francesa, estas tres son los que mejor representan lo que ocurría y lo que sentía la gente en el siglo dieciocho y diecinueve.

La Libertad guiando al pueblo – Eugène Delacroix (1830)

El cuadro pintado por Delacroix conmemora la revolución de Julio de 1830 contra el rey Carlos X de Francia. No se debería confundir el contexto de la obra, ya que representa la segunda revolución francesa y no la primera de 1789. A pesar de esto, también es importante tener en cuenta que, con este cuadro, el artista quiso comentar sobre las varias décadas turbulentas de la larga historia francesa, incluyendo la primera revolución.

A diferencia de varias obras pintadas sobre este tema, Delacroix lo pinto para hablar sobre el nacimiento del nacionalismo en vez del sacrificio del pueblo. Enseña el objetivo compartido entre todos y el derramamiento de sangre, que al final llevo a la creación de una nueva nación.

Esto esta personificada por Libertad, una mujer con el pecho desnudo que sostiene una bandera francesa. La protagonista conduce a un variado grupo de personas hacia adelante sobre una barricada y los cuerpos de los caídos, sosteniendo la bandera que nuevamente se convirtió en la bandera nacional de Francia después de estos eventos. La figura de la Libertad también se considera un símbolo de Francia y la República Francesa conocida como Marianne.

La Libertad guiando al pueblo FOTO: Wikipedia Wikipedia

La muerte de Marat – Jacques-Louis David (1793)

La obra representa al líder revolucionario francés Jean-Paul Marat. El periodista radical murió en su baño el 13 de julio de 1793, después de su asesinato por Charlotte Corday. Se la considera la primera pintura modernista debido a como el artista tomo el tema político sin transmutarlo.

Marat padecía una afección cutánea que le hacía pasar gran parte del tiempo en su bañera y a menudo trabajaba allí. Charlotte Corday, una girondina de una familia aristocrática menor y enemiga política de Marat, le culpó de la masacre de septiembre.

Consiguió entrar en la habitación de Marat con una nota que prometía detalles de un anillo contrarrevolucionario en Caen. Al entrar, Corday apuñaló fatalmente a Marat, pero curiosamente, no intentó huir después. Posteriormente fue juzgada y ejecutada por el asesinato.

La muerte de Marat

María Antonieta siendo llevada a su ejecución – William Hamilton (1794)

María Antonieta era una de las figuras más destacadas de la época. Es conocida como la extravagante y poderosa reina, que siguió a su marido ejecutado después de casi un año de pruebas. Hamilton estuvo fascinado por su fallecimiento y fue por esto por lo que decidió capturar ese momento en su obra.

Representa a los soldados revolucionarios escoltando a la ex reina a su ejecución mientras retienen a la multitud indignada por su anterior estilo de vida decadente. El radical contraste entre la rabia de la multitud y el comportamiento entristecido de María Antonieta es quizás lo mas interesante del cuadro. Ella, que tiene el rostro simultáneamente indiferente y triste, no aparece como una santa y sus carceleros y soldados no necesariamente representan las fuerzas del mal irredimible.