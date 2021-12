Los talibanes han reabierto el museo nacional de Afganistán

Cultura

El museo, ubicado en el suroeste de la capital, alberga obras que datan desde el período Paleolítico hasta el siglo XX. Se informa que en el museo hay frecuentes cortes de energía, el personal sigue sin recibir paga y las milicias talibanes actúan como guardias. Sin embargo, la agencia de prensa Khaama informa que “el Ministerio de Información y Cultura de los talibanes reconoció que están comprometidos con la preservación de los sitios culturales y las antigüedades y monumentos históricos de Afganistán”.

Esto contrasta con la última vez que Kabul estuvo bajo el control de los talibanes ya que Afganistán perdió aproximadamente la mitad de su patrimonio cultural. En noviembre de 2001 se informó de que los talibanes habían destruido al menos 2.750 obras de arte antiguas durante el año. La ley islámica practicada por las fuerzas talibanes prohíbe la representación de iconos, cuerpos humanos y otras deidades, lo que ha llevado a la destrucción masiva de cultura en el país.

El director del museo, Mohammad Rahim Rahimi, ha dicho recientemente: “Por suerte no se ha robado nada y no se ha dañado nada durante el cambio político y hemos logrado conservarlo todo durante estos tres meses. Hemos conservado el museo nacional desde el colapso del gobierno anterior. Lo hemos mantenido cerrado por motivos de seguridad y la seguridad de las colecciones. Hemos brindado mayor seguridad, además de la protección del patrimonio cultural. Recientemente abrió sus puertas hace tres o cuatro días, no tenemos muchos visitantes extranjeros, pero tenemos gente local.”

Todavía hay mucha incertidumbre sobre la seguridad de estos objetos bajo el nuevo gobierno y se teme que el patrimonio cultural pueda volver a enfrentarse a amenazas de destrucción selectiva.