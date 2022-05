Redescubren 40 años después un crucifijo de cera desaparecido de Dalí

La peculiaridad de la perspectiva y el triunfo de la luz sobre la oscuridad son dos distintivos claves de una de las obras más icónicas de Salvador Dalí: “Cristo de San Juan de la Cruz”. Creado en 1951 y conservado hoy en el Museo Kelvingrove (Glasgow), el cuadro es posiblemente el más humano y humilde que se ha pintado sobre esta escena de la vida de Cristo: “Revolucionó el pensamiento de todos acerca de cómo se debe presentar a Cristo en una pintura, porque esta ilustraba a Cristo desde el punto de vista de Dios, o tal vez incluso desde el punto de vista del propio Cristo cuando su espíritu se desprendió de su cuerpo”, han explicado a “Forbes” desde la Harte International Galleries. Este espacio expositivo rescata ahora esta obra de Dalí, pero de una forma tan peculiar como sorprendente: aprovechando con el 118 aniversario del nacimiento del artista, que se celebró ayer, han exhibido una escultura de cera del artista que se creía perdida y que guarda una estrecha relación con el óleo citado.

Con sede en Hawai, la galería ha revelado al público esta obra realizada con la técnica de bajorrelieve y que llevaba desaparecida cuarenta años. Según asegura el copropietario del centro, Glenn Harte, a “Forbes”, el propietario de esta obra, un coleccionista privado que desea permanecer en el anonimato, mantuvo la escultura de cera dentro de una bóveda durante todo este tiempo, tras comprársela directamente a Dalí en 1978. Una vez la galería supo de la existencia de esta escultura, que se creía ya no solo desaparecida sino incluso destruida, la compró por una suma no revelada, la nombró como “Lost wax” (”Cera perdida”) y la exhibió en su galería. Si bien no se conoce la cuantía de la venta, sí explica Harte Galleries a la publicación citada que la valoración ronda entre los 10 millones y 20 millones de dólares.

El crucifijo de cera de Salvador Dalí se expone en Hawai tras 40 años desaparecido FOTO: HARTE INTERNACIONAL GALERÍAS

A través de un comunicado que reproduce “ArtNews”, Glenn Harte explica que su galería “ha vendido una serie de esculturas en bajorrelieve del ‘Cristo de San Juan de la Cruz’ a lo largo de nuestra historia, pero nadie pensó que la obra original, realizada por Dalí en cera, todavía existía”. Y es que esta pieza se trata del modelo a partir del cual se han realizado cientos de versiones, en oro, plata, platino o bronce, por lo que la redescubierta es la que el genio del surrealismo moldeó con sus propias manos.

La galería no se plantea hasta ahora vender la escultura de cera, aunque no descarta prestarla para que luzca en alguna de las grandes colecciones de Dalí que se distribuyen alrededor del mundo, como es el caso del Museo Salvador Dalí, en San Petersburgo, o las pinacotecas de Florida o el Louvre de Abu Dhabi.