El arte aportó una cifra récord a la economía estadounidense en 2022

El sector del arte es un gigante necesario en cualquier país. Ofrece valiosas aportaciones económicas y culturales, quizá en algunos sitios más que en otros. Pero se debe siempre valorar al arte como un aspecto necesario, a valorar y a cuidar. De hacerlo, se apela al beneficio no solo del conocimiento y la creatividad, sino también al social, al económico de un país. Así lo ha demostrado un reciente estudio que, si bien se centra en la industria artística de Estados Unidos, podría servir de ejemplo, demostración o incluso referencia. Se ha publicado en "National Endowment for the Arts" una investigación titulada "Cuenta satélite de producción artística y cultural de EE UU (2017-2022)", donde se aborda la economía del arte. Es decir, revelan "el tamaño del sector artístico y cultural y sus contribuciones a la economía estadounidense, el número de trabajadores empleados por esas industrias y sus cifras de compensación, los gastos de los consumidores en arte y cultura, y la actividad de importación/exportación", explica el estudio. Y los resultados son llamativos, pues se resumirían en que tan solo en 2022 las industrias artísticas generaron una actividad económica récord de 1,1 billones de dólares, lo que representa el 4,3% del PIB de EE UU.

Este informe es producto del trabajo del Fondo Nacional de las Artes y la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. Especifican, según recoge "The Art Newspaper", que a pesar de dicha actividad económica récord, las ganancias financieras no se repartieron equitativamente, permaneciendo por debajo de la valoración pre pandémica diez industrias, incluidas las de artes escénicas o los museos no gubernamentales. Con esto, sí es cierto que el sector de las artes y la cultura mantuvo una trayectoria ascendente, aumentando un 4,8% entre 2021 y 2022, una cifra que es llamativa respecto al 1,9% del crecimiento de la economía en general durante dicho periodo.

Explica María Rosario Jackson, presidenta de la NEA, que esta investigación "muestra nuevamente que las artes y la cultura constituyen una porción significativa del PIB de nuestra nación, contribuyendo al a fortaleza de nuestras economías nacionales y estatales". Asimismo, advierte que "además del valor económico, también debemos recordar que las artes y la cultura mejoran las vidas y las comunidades de los estadounidenses de muchas otras maneras tangibles"