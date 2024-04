El artista José Manuel Ciria presenta su nuevo libro “Sueños Abstractos. Antología crítica (segunda década del XXI)"

El artista José Manuel Ciria presentó recientemente su último libro, “Sueños Abstractos. Antología crítica", el tercer volumen de una colección que repasa su trayectoria durante la segunda década del siglo XXI. Ciria, uno de los artistas más destacados de su generación y figura central en el heterogéneo panorama de la pintura española de las tres últimas décadas, explica que “en esta publicación no he escatimado esfuerzos, y he buscado mis mejores obras y fotos de las exposiciones más relevantes que se han celebrado durante estos últimos diez años”. “En mis pinturas siempre ha habido una confrontación entre lo geométrico y lo gestual, es algo que me ha gustado. Pero es cierto que, cuando vuelvo a manchar, lo geométrico se convierte en protagonista", asegura.

Este volumen es el tercero de esta colección -los anteriores son “Las Formas del Silencio. Antología Crítica (Los años 90)" y “Palabras Nómadas. Antología Crítica (primera década del XXI)"- y reúne los 19 mejores textos de críticos nacionales e internacionales de los catálogos publicados durante estos diez años. En definitiva, “recoge 10 años de pintura donde entras en contacto con el lenguaje de Ciria, mis expresiones, mis colores, mi fuerza, el desgarro de mis composiciones, mis manchas abstractas, mis nubes y mi atmósfera característica” concluye.

Portada del libro de José Manuel Ciria La Razón

José Manuel Ciria nació en Manchester en 1960, de padres españoles (Santiago y Gloria), y permaneció en Inglaterra hasta los ocho años, momento en que su familia regresó a Madrid. El artista empezó a destacar desde su infancia en su facilidad para el dibujo y la pintura, y, tras pasar por varias escuelas y los talleres del Círculo de Bellas Artes, con 17 años ingresa en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. En segundo de carrera Ciria decide abandonar sus estudios y a afirmarse como autodidacta. En 1994 obtiene la Beca de París del Ministerio de Cultura y en 1995 la Beca de Roma otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En el año 2001 le es concedida una beca por el Ministerio de Cultura y Ciencia de Israel para preparar dos exposiciones en Museos de Tel Aviv.

Estamos sin duda ante uno de los artistas más destacados de su generación y una figura central en el heterogéneo panorama de la pintura española de las tres últimas décadas. Desde que en 1984 realizara su primera muestra individual en la galería parisina La Ferrière, ha trazado una amplia trayectoria jalonada por numerosas exposiciones y premios. En los últimos años, su figura ha adquirido una amplia proyección internacional a través de sus muestras individuales en el Museo de Arte Contemporáneo de Herzliya en Tel Aviv, Israel (2002), Museo Estatal Galería Tretyakov en Moscú, Rusia (2004), Museo Nacional de Polonia, Varsovia (2004), Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez en Zacatecas, México (2005), Kunsthalle Museo Centro de Arte PasquArt en Berna, Suiza (2005), Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán en Mérida, México (2006), Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina (2007), Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile (2009), Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) (2010) entre otros muchos espacios museísticos.

La presentación del libro, en el centro cultural Casa de Vacas de Madrid, corrió a cargo de la escritora, Marisol Esteban; del arquitecto/socio fundador de Espacio Entreabierto SLP, José Antonio Granero; de Manolo Oyonarte, artista plástico y Doctor en Bellas Artes, y de Francisco Brives, Codirector Museos La Neomudejar y Zapadores Ciudad del Arte.