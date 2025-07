Nuevo récord para un Canaletto: una vista de Venecia vendida por 37 millones

De entre los espectaculares retratos que Canaletto creó de la ciudad de Venecia, quizá "El regreso del Bucintoro en el día de la Ascensión" (hacia 1732) sea uno de los más brillantes. Esta obra, que perteneció al primer ministro británico Robert Walpole, ha sido la protagonista de una subasta organizada por Christie's, y que ha vuelto a brindar un nuevo récord de venta para el artista italiano. Se ha vendido por 31,9 millones de libras, lo que equivale a unos 37 millones de euros. Se había estimado que la obra se vendería por más de 20 millones, por lo que las expectativas han sido superadas.

La pintura, de 86 por 138 centímetros, es de las más grandes de Canaletto en salir al mercado abierto en los últimos veinte años. El comprador se mantiene anónimo, si bien Andrew Fletcher, director global del departamento de Antiguos Maestros de Christie's, ha asegurado a "The Art Newspaper" que "tuvimos cinco postores, de Asia, Europa y Norteamerica. Cuando se trata de una pintura como esta, la cuestión está en cuántos postores hay, no en si se consiguen o no".

La pintura se vendió por última vez en la casa parisina Ader Tajan, en 1993. Fue entonces cuando apareció en una subasta, después de 250 años, estableciendo un récord para una pintura de un artista antiguo vendida en Francia. La adquirió el coleccionista que, ahora, la ha vuelto a poner en manos de una subasta, y con el valor añadido -no se sabía en la primera venta- de que se conoce que este lienzo perteneció a un primer ministro británico.

Fue Oliver Millar, historiador del arte, quien descubrió que la obra estuvo colgada en el salón del número 10 de Downing Street. Walpole ocupó esta casa entre 1735 y 1742, siendo considerado "de facto" como la primera persona en ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña. Es, además, recordado por la valiosa colección de cuadros que reunió, y cuyo núcleo se conserva ahora en el museo del Hermitage.

Asegura a "The art newspaper" Andrew Fletcher, director global del departamento de Antiguos Maestros de Christie's, que esta obra de Canaletto representa la edad de oro de su trayectoria artística. "La fecha de ejecución: principios de la década de 1730 se reconocen como el mejor período de Canaletto, y este es de 1731-32", apunta el experto, así como añade que "no hay vista de Venecia más famosa que la del Molo desde el Bacino di San Marco, con todas las grandes vistas de Venecia, desde el Palacio Ducal hasta el Puente de los Suspiros, el Campanile y la Salute. Además, representa el Día de la Ascensión, así que tenemos al Bucintoro en su paseo anual anclado frente a la Piazetta, y todo el bullicio del festival". La obra está, subraya Fletcher, "en impecables condiciones. Y Walpole no solo fue el primer Primer Ministro, sino que también creó una de las mayores colecciones de arte jamás formadas".