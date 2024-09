Así es el cuadro de Magritte que podría superar los 80 millones de euros en una subasta

No sería la primera vez que una obra de René Magritte triunfase en una subasta. El pasado marzo, el cuadro "L'ami intime" del pintor belga se vendió por 33,6 millones de libras (39,2 millones de euros), en una subasta que Christie's de Londres dedicó a la pintura surrealista. Una alta cifra que, no obstante, apenas es comparable a la que se espera que se alcance en una futura subasta. Según informa "The art newspaper", se estima que una obra de la serie "L'empire des lumières" se venda en otoño por más de 95 millones de dólares en Christie's Nueva York, cifra que equivale a más de 85 millones de euros. Una suma que, por tanto, rompería el récord del artista en subastas, así como acabaría con la reciente tendencia a ventas moderadas en el mercado del arte.

La obra en cuestión se trata de una de las 27 pinturas que Magritte realizó en los años 50, y donde explora la luz al pintar un cielo iluminado por el sol sobre una escena callejera oscura. El cuadro proviene del patrimonio de la diseñadora de interiores Mica Ertegun, y se venderá junto con otras obras de la misma colección, que incluye piezas de artistas de renombre como Joan Miró o David Hockney.

A través de un comunicado, la casa de subastas ha confirmado que "de todas las obras con las que Ertegun vivió, 'L'empire des lumières' de Magritte es la que mejor captura su filosofía estética por su equilibrio y moderación. Esta obra es posiblemente la más fina y cautivadora de la serie del belga. Como el ojo de Mica, es una pintura perfecta".

La subasta arrancará en la Gran Manzana el próximo 19 de noviembre, tanto de forma presencial como con ventas online. En cuanto a los ingresos, aseguran desde la casa de subastas que serán destinados a iniciativas filantrópicas, siguiendo el afán de Ertegun pues, durante su vida, apoyó causas como el Programa de Becas de Posgrado en Humanidades de la Universidad de Oxford, entre otros.